Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 22-24/11/2022), 3 con giáp này may mắn vượt trội, có bùng nổ, từ giờ đến cuối năm không sợ không có tiền tiêu

Những con giáp này sẽ được quý nhân gõ cửa nhà vào 3 ngày tới đây.

Tuổi Mão

Mão sống tình cảm, đặt nặng tình thân nên được nhiều người thương yêu, che chở. Rất nhiều trường hợp dù biết mình là người bị hàm oan, bị hiểu lầm nhưng con giáp này không lên tiếng đôi co, cũng không chấp nhặt kẻ hãm hại mình. Họ quan niệm rằng, sống hiền lành phúc đức rồi trời cao tự khắc có an bài.

Thế nên, dù bị tiểu nhân hãm hại, thọc gậy bánh xe thì cuộc đời Mão vẫn cứ tươi sáng, thuận lợi. Họ thành công trong sự nghiệp, có của ăn của để, thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. 3 ngày tới (từ ngày 22-24/11/2022), Mão có cơ hội trúng quả lớn trời cho, đổi đời sau một đêm.

3 ngày tới (từ ngày 22-24/11/2022), Mão có cơ hội trúng quả lớn trời cho, đổi đời sau một đêm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, rất có trách nhiệm trong công việc. 3 ngày tới (từ ngày 22-24/11/2022), con giáp này sẽ có cơ hội tạo được bước ngoặt lớn. Do được thần Tài ưu ái, và quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Sửu sẽ có cơ hôi tăng chức, tăng lương. Mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi. Đặc biệt người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán sẽ có được những cơ hội giao thương tốt nhất đem lại khoản lợi nhuận lớn nhất.

Tuổi Hợi

Từ khi chào đời Hợi đã được thần may mắn nâng đỡ, thần tài hậu thuận nên cuộc sống của họ luôn thuận buồm xuôi gió, bình yên vô thường. Hơn thế, người tuổi Hợi sống chân thành, lương thiện lại hay giúp đỡ người khác nên tích được rất nhiều công đức cho mình và gia đình.

3 ngày tới (từ ngày 22-24/11/2022), vận số của Hợi sẽ đi vào quỹ đạo. May mắn ập xuống đầu tới tấp giúp Hợi buôn may bán đắt, có thêm nhiều khoản thu bên ngoài. Cứ đà này, việc mua nhà, sắm xe là mong muốn Hợi dễ dàng thực hiện được.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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