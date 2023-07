Tử vi 2 tuần cuối cùng tháng 7, những con giáp có sự nghiệp phát triển, lãnh đạo trọng dụng, lương thưởng tăng lên, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt

2 tuần cuối tháng này có quý nhân giúp sức, quý nhân này cũng thường là nữ giới, người tuổi Tỵ nhờ đó có cơ may phát tài. Mọi sự tiến hành ổn thỏa, công việc của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường.

Với người làm ăn kinh doanh, thời điểm này, đường tài lộc của mệnh chủ cũng có những bước tăng tiến đột phá. Thực Thần trao cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay. Không cầu tài nhưng tài lộc tự tới, bản mệnh sau phút ngỡ ngàng đã nhanh chóng nắm bắt vận may, khiến tiền đổ ào ào vào túi.

2 tuần cuối tháng này có quý nhân giúp sức, có cơ may phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng trong lĩnh vực tài chính. Thực Thần mang tới may mắn về tài lộc, nhất là với những người làm nghề tự do. Nhờ sự linh hoạt, năng động của mình mà bạn có thể tự tìm ra hướng đi mới, khắc phục được khó khăn do tình huống khách quan mang lại.