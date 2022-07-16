Đúng 10 ngày cuối tháng 7, những con giáp này vận thế lên như diều gặp gió, tài lộc khởi sắc, quý nhân phù trợ, thời cơ đến không cản nổi

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 18:18

10 ngày cuối tháng 7, những con giáp này được xem là may mắn hơn cả. Hãy xem có bạn trong đó không nhé!

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày cuối tháng 7, sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi. Tất cả đều tiến triển tốt đẹp và có cơ hội tốt để phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng sẽ có nhiều sự việc rắc rối nên đòi hỏi họ phải bình tĩnh, chỉ quyết định hành động khi đã nhận biết rõ ràng mọi việc.

Nói chung, họ phải cố gắng phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư, tuyệt đối không vì việc riêng mà làm ảnh hưởng đến việc chung. Đồng thời, họ cũng cần cố gắng phân biệt đâu là bạn đâu là kẻ thù đội lốt bạn bè. Chỉ có như vậy sự nghiệp của họ mới phát triển tốt và không bị những người bạn chơi xấu từ phía sau.

Dó có sao Phúc Tinh chiếu nên vận thế của người tuổi Tuất rất tốt đẹp trong thời gian này. Tuy nhiên cần chú ý công tư rõ ràng. Tài lộc khởi sắc, có thể đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7, những con giáp này vận thế lên như diều gặp gió, tài lộc khởi sắc, quý nhân phù trợ, thời cơ đến không cản nổi - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 7, sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, đôn hậu và rất chu đáo. Trong công việc, họ thể hiện được sự tỉ mỉ, cẩn trọng và có trách nhiệm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá cố chấp, không sẵn sàng tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Trong 10 ngày cuối tháng 7. Vận thế của con giáp này hanh thông không ngờ. Được Thần Tài để mắt, họ làm đâu gặt đấy, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, hỗ trợ rất nhiều trong công việc.

Người làm công ăn lương cũng được giúp đỡ về nguồn vốn lẫn các mối quan hệ. Người sinh năm Sửu có sự nghiệp suôn sẻ, phúc lộc vô song, thu nhập bùng nổ. Hãy ghi nhớ rằng, chỉ cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Người tuổi này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7, những con giáp này vận thế lên như diều gặp gió, tài lộc khởi sắc, quý nhân phù trợ, thời cơ đến không cản nổi - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 7. Vận thế của con giáp này hanh thông không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Họ cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, họ thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc. Tuy nhiên, một nhược điểm của người tuổi Thân là họ khá bảo thủ và không thích lắng nghe những ý kiến, góp ý của những người xung quanh.

10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Đây là thời điểm tốt để con giáp này làm ăn phát tài, tích lũy nhiều của cải. Người tuổi Thân làm công ăn lương sẽ nhận thêm được nhiều công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người tuổi Thân làm kinh doanh cũng được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn, thu nhập. Trong thời gian này cũng có cơ hội tốt để người tuổi này học tập nâng cao khả năng, trình độ.

Nhờ làm việc chăm chỉ, ti mỉ và tận tâm trong công việc, người tuổi này từng bước chạm tay đến thành công, thu tiền bạc về đầy túi. Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này vẫn duy trì ở trạng thái bình ổn. Đôi bên ít phát sinh mâu thuẫn dù cả hai đều bận rộn với công việc riêng cũng bởi luôn dành thời gian để quan tâm và chăm sóc đối phương. Các cặp yêu xa vẫn có thể dẫn tới hôn nhân hạnh phúc, miễn là cả 2 cùng cố gắng.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7, những con giáp này vận thế lên như diều gặp gió, tài lộc khởi sắc, quý nhân phù trợ, thời cơ đến không cản nổi - Ảnh 3
10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa: Internet

 

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