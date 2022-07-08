Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7), phúc khí trời cho, 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền của dồi dào, may mắn nhân đôi, hưởng mọi đặc ân, vinh sủng

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 11:00

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7), 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới thời vận hanh thông, công danh phát đạt. Sự nghiệp phát triển nhờ cát tinh trợ lực, con giáp còn nhận được sự giúp đỡ từ trong công việc từ cấp trên và đồng nghiệp. Từ đây, hầu hết các nhiệm vụ khó khăn đều được hoàn thành nhanh chóng, suôn sẻ. Nếu con giáp này có thể làm chủ được được thời cuộc, nắng bắt đúng cơ hội sẽ gặt hái được không ít thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp trở nên suôn sẻ. Những bất đồng trong chuyện thường ngày sẽ nhanh chóng tìm được hướng giải quyết, bạn và người ấy cảm thông và thấu hiệu nhau hơn.

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Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới thời vận hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi. Được Chính Tài nâng đỡ, tinh thần làm việc của con giáp ngày càng tốt lên, hiệu suất công việc cao, tạo cơ hội để bạn được tăng lương. Có thể, bạn sẽ nhận được một khối tài sản to lớn nhưng cũng dễ vuột mất nếu không chớp lấy cơ hội.

Các mối quan hệ xã hội của con giáp hài hòa. Con giáp may mắn này có cơ hội gặp gỡ những người có cùng chí hướng, cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng.

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Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày tới vận trình thuận lợi. Nhờ có quý nhân soi đường, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh không ngừng cố gắng và chứng minh thực lực của mình chỉ để xứng đáng với niềm tin, sự yêu quý của mọi người.

Tam hợp xuất hiện cho thấy những ai đang độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình. Thậm chí có người chẳng thể ngờ được một người luôn ở bên cạnh, thường khiến bạn bực tức lại chính là người thầm thương trộm nhớ bạn.

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Người tuổi Tỵ trong 2 ngày tới vận trình thuận lợi. Nhờ có quý nhân soi đường - Ảnh minh họa: Internet

*  Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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