Tử vi 13 ngày tới: vận may liên tục gõ cửa, Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp giàu có phát hờn, cẩn thận kẻo đếm tiền sái tay

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần hội đủ tài năng và là người có nhiều tham vọng. Con giáp này cũng mang số mệnh giàu sang phú quý.

13 ngày tới người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới.

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ. Nhìn chung, công việc của họ trong tháng này khởi sắc hơn tháng trước. Con giáp làm kinh doanh sẽ thu về cả vốn lẫn lãi, dự kiến lợi nhuận của họ trong tháng này tăng nhiều so với trước kia.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường là những người có IQ cao và ý chí mạnh mẽ, họ luôn giữ quan điểm của riêng mình, luôn chấp nhận thử thách, khó khăn để tìm được hướng đi riêng. Những người tuổi Tỵ thường không sợ gian nan, càng vất vả, họ lại càng thích thú và mong muốn vượt qua chúng bằng chính thực lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

13 ngày tới tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan Lộc thịnh vượng bất ngờ, có thể giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Người tuổi Tỵ vốn biết tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm, vì vậy đây sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ ngày càng giàu có.

Tuổi Thân

Cuộc sống 13 ngày tới của tuổi Thân có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Có được những thành quả thăng hoa như vậy cũng là nhờ trời sinh những người thuộc con giáp này có sự khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Đa số họ đều rất tài hoa, có trí tuệ hơn người và có mắt quan sát tinh tế.

Đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn giũa bản thân để không ngừng trau dồi, học hỏi. Những chú Mèo có thể đổi đời sau một đêm ngay trong năm 2022 không phải nhờ sự may mắn mà bởi sự nhìn xa trông rộng của mình.

Đã có sẵn yếu tố nhân hòa, cộng thêm yếu tố thiên thời địa lợi, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ khiến người khác phải trầm trồ đến thán phục với những gì mình đạt được.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo