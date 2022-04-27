Sau ngày 10/4 âm lịch, top 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, cá chép hóa rồng, hanh thông tài vận chạm đến đỉnh cao danh vọng, tiền bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 17:15

Công việc của người 3 con giáp này trong ngày đầu tiên của tháng 4 âm lịch diễn ra dễ dàng thuận lợi.

Tuổi Tý

Những ngày đầu tiên của tháng 4 âm lịch những người tuổi Tý chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui về tài chính. Ngay từ đầu tháng có thể may mắn tiền bạc đã đến với họ, và vận đỏ này được cho là sẽ còn kéo dài đến hết tháng 4. Đây là 1 tín hiệu tốt để bản mệnh này tiếp tục khả năng sáng tạo, thực hiện các dự án kiếm tiền mà họ đang ấp ủ.

Cũng trong tuần này, có thể tuổi Tý sẽ gặp lại 1 người quen trước đây và thiết lập được 1 mối quan hệ tốt, mang tới nhiều điều tích cực cho họ. 

Đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi đang yêu trân trọng và tạo nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Cả hai nên dành nhiều thời gian để bồi dưỡng và đắp xây mối quan hệ, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tuổi Mùi

Tháng 4 âm tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Sau ngày 10/4 âm lịch, top 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, cá chép hóa rồng, hanh thông tài vận chạm đến đỉnh cao danh vọng, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ ngày 10/4 âm lịch. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Tuổi Dần 

Tuổi Dần chính là con giáp lội ngược dòng năm 2022 này, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, bạn sẽ dần dần vươn lên vị trí xứng đáng.

 

3 tháng đầu năm, nhiều người rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ vì làm việc gì cũng thất bại, nhiều thay đổi hoặc biến động xảy ra bất chợt khiến bản mệnh không kịp trở tay. Bạn luôn cảm thấy băn khoăn, bối rối, thậm chí đánh mất định hướng.

Tuy nhiên, bước sang tháng 4 khi mọi việc đã vào guồng, bạn sẽ dần dần tìm ra hướng đi chính xác cho mình.

Vì thế, việc bạn cần làm trong năm nay chính là kiên định với mục tiêu và tin tưởng vào bản thân. Khi nhận thấy mọi việc vượt quá khả năng giải quyết của mình, bạn cũng đừng nên che giấu mà hãy trao đổi với người có kinh nghiệm hơn để được giúp đỡ.

Tin rằng sau quá trình học hỏi và tích lũy, bạn sẽ có đủ vốn liếng để vượt lên khẳng định giá trị bản thân.

 

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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3 con giáp này nhận được tiền thưởng cho những nỗ lực vừa qua. Đây không chỉ là sự tăng tiến về tiền bạc, mà còn là dấu ấn thể hiện sự ghi nhận từ cấp trên.

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