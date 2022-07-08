Tử vi 10 ngày tới (9/7 - 18/7), phú quý phát tài, phúc vận xoay chuyển, 3 con giáp xóa tan xui xẻo, đón nhận vận may, khai thông sự nghiệp, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 16:40

Tử vi 10 ngày tới (9/7 - 18/7), 3 con giáp may mắn, khai thông sự nghiệp, sống trong vui vẻ, giàu sang.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới phúc lộc vô biên, tiền tài dư dả. Mọi chuyện của con giáp đang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh có nhiều ý tưởng độc đáo, cách suy nghĩ và nhìn nhận đặc biệt nên rất có lợi cho công việc. Điều này còn giúp con giáp có cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn, các ý tưởng hay ho mà bạn đề xuất đều được đông đảo mọi người hưởng ứng.

Trong nhà có tin vui, tin mừng nên mọi người rất vui vẻ, cởi mở với nhau, không khí rôm rả lây sang cả con giáp này, giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn, muốn được về nhà sớm để cùng tận hưởng niềm vui.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới phúc lộc vô biên, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Vận trình tài lộc của con giáp đi lên nhanh chóng. Bản mệnh có thể giành được những cơ hội kiếm tiền rất bất ngờ, phát tài phát lộc không phải là chuyện gì quá khó khăn, nhất là với những người kinh doanh. Đây là thời cơ tốt để con giáp mở rộng làm ăn nên nhanh chóng nắm bắt, đừng để mọi thứ đi qua trong nuối tiếc. 

Người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ mang bao cảm xúc, con giáp này có thể sẽ thấy mình trở thành con người khác khi có tình yêu tràn ngập con tim.

con giap may man 2
Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới phúc khí dư dả, tài lộc đầy nhà. Con giáp may mắn rất háo hức được triển khai một dự án nào đó lòng nhiệt thành của bản mệnh nhất định sẽ mang lại nhiều kết quả khả quang. Con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh không có điểm gì để chê, cơ hội thăng tiến rất rõ ràng, ngoại giao khéo léo, được lòng cấp trên cấp dưới.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi đang dần tính tới chuyện xa hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Dù sao thì yêu đương đã chín, cũng có thể tính chuyện trăm năm, trước sau gì thì cũng là người một nhà.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới phúc khí dư dả, tài lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 10 ngày tới tử vi ngày mới tử vi con giáp may mắn 3 con giáp may mắn con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt