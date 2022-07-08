Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 9/7/2022, mây mù che phủ, vận trình âm u, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, phúc khí tiêu tan, tiền vàng, của cải đổ sông đổ biển, sự nghiệp tàn lụi

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 11:44

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 9/7/2022, 3 con giáp xui xẻo phúc khí tiêu tan, sự nghiệp lao dốc. Bản mệnh vướng nhiều thị phi, tranh chấp.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy vận trình tụt dốc, gặp nhiều khó khăn. Cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt nhưng con giáp vì thiếu quyết đoán nên không thể nắm bắt. Những mục tiêu đã đặt ra bị trì hoãn vô thời hạn, tiền bạc của con giáp lâm vào cảnh thiếu hụt. Nếu Mão không có kế hoạch thu chi rõ ràng rất dễ vướng vào nợ nần, thị phi.

Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Mối quan hệ của hai người bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu không dành cho nhau khoảng không riêng tư cần thiết thì e rằng sẽ khiến tình yêu rơi vào căng thẳng.

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Người tuổi Mão trong thứ Bảy vận trình tụt dốc, gặp nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi ngọ trong thứ Bảy làm gì cũng không thuận lợi. Tiểu nhân xuất hiện khiến công việc đang lúc khó khăn của con giáp càng trở nên tuyệt vọng. Trước những khó khăn, con giáp cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng phải suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định.

Về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Con giáp cần hết sức cẩn trọng, trong thời gian này, tốt nhất không nên tiến hành những công việc quan trọng để tránh sai sót đáng tiếc

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Người tuổi ngọ trong thứ Bảy làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Bảy dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực của con giáp xui xẻo này bỏ ra trước đó đều bị gạt bỏ vì có kẻ giật dây ám hại. Bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả to lớn. Con giáp xui xẻo này hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần trước khí cả sự nghiệp tiêu tan.

Đường tình duyên u tối, vợ chồng không thể cùng nhau những giây phút khó khăn nhất, tình cảm theo năm tháng càng ngày càng trở nên mờ nhạt.

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Người tuổi Hợi trong thứ Bảy dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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