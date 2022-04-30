Tử vi 10 ngày cuối tháng 5: Cát tinh Thiên Hỷ che chở, cơ hội giàu có sẽ ập đến, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phải may "túi ba gang" để đựng tiền, một bước "phất" lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 08:36

Bước vào thời điểm 10 ngày cuối tháng 5 sắp tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 0 ngày cuối tháng 5, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong 4 tháng cuối năm nay, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ biết nhìn xa trông rộng. Con giáp này có sự tự tin và bản lĩnh giúp chuyển bại thành thắng và đạt được nhiều thành tựu lớn trong công việc.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 5: Cát tinh Thiên Hỷ che chở, cơ hội giàu có sẽ ập đến, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phải may 'túi ba gang' để đựng tiền, một bước 'phất' lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đưa ra dự báo, trong 10 ngày cuối của tháng 5, con giáp này gặp điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Tuổi Ngọ có thể cân nhắc trong việc đầu tư sinh lời hoặc mở rộng kinh doanh. Đây có thể coi là khoảng thời gian vàng ngọc để tuổi Ngọ thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, con giáp này không nên ỷ lại vào những may mắn đang có mà phải tiếp tục nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn là con giáp được trời ban nhiều phước lành, họ mang số mệnh phú quý, cả đời mưu cầu sự quyền lực và giàu có, không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời cho chính mình. Bước vào giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5, những người tuổi Dần dễ được quý nhân phù trợ sự nghiệp và danh vọng có đủ, thậm chí có người còn xây dựng được cơ ngơi viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Năm 2022 này là một năm có nhiều thử thách với tuổi Dần vì là năm tuổi, tuy nhiên chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì đây cũng là năm có nhiều cơ hội để tuổi Dần đổi đời, thậm chí có người thăng hoa đến không ngờ. 

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Bước qua ngày 1/5, có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ, top 3 con giáp "gánh tiền mỏi lưng", gặt hái được nhiều tài lộc, cuộc sống thuận lợi, viên mãn

Bước qua ngày 1/5, có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ, top 3 con giáp "gánh tiền mỏi lưng", gặt hái được nhiều tài lộc, cuộc sống thuận lợi, viên mãn

Thời gian tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội thay đổi mọi thứ, thậm chí là đổi đời.

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