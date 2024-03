Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4, những tuổi ‘nhặt được vàng rồng’, may mắn tới tấp, lộc dí vào tay, phát tài cực đỉnh

Trong 10 ngày đầu tiên này bạn có cơ hội phát tài từ nghề tay trái, trong những ngày này bạn nên tập trung kinh doanh để mang về số tiền khủng nhé!

Tuổi Mão

Mão có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng, khi người khác nhờ giúp đỡ, con giáp này hiếm khi từ chối. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên Mão được những người khác tin tưởng.

Mão chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn trong 10 ngày đầu tiên của tháng 4, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý, làm gì cũng được giúp đỡ hết mực. Thậm chí, con giáp này còn có người tạo điều kiện cho thăng tiến, làm giàu nhanh chóng.

Tiền của sẽ cùng một lúc đổ dồn về ví giúp Mão chuyển mình trở thành đại gia. Đặc biệt, con giáp may mắn được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính cách lạc quan, thành thật, rất đáng tin cậy. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 4, do được cát tinh “Hỷ Tử” soi chiếu nên con giáp này may mắn hơn người.

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên mọi việc tiến triển, thuận lợi, làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc mà không vấp phải bất cứ một trở ngại nào. Đồng thời, trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ nhận được cơ hội phát đại tài.

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng mới, do được cát tinh “Hà Tài” phù hộ nên vận may liên tiếp đến với người tuổi Hợi. Thu nhập tăng cao do tiền bạc không ngừng chảy vào túi con giáp này.

Thời gian này, công việc của người tuổi Hợi cũng biến chuyển khả quan. Những khúc mắc đều được hóa giải hết. Người tuổi Hợi làm đâu thắng đó, thu được những kết quả tốt nhất.

