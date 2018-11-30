Từ tháng 12, 3 con giáp này có người theo đuổi khắp lối, đào hoa nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/11/2018 05:30

Theo tử vi tháng 12, những con giáp này sẽ có vận đào hoa cực vượng, sớm tìm được người phù hợp để nên duyên, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Dậu

Tháng 12 có vẻ không mang đến nhiều vận may trong sự nghiệp cho người tuổi Dậu, nhưng tình cảm sẽ là điểm sáng đầy hy vọng. Họ không cần làm gì vẫn đầy người theo đuổi khắp lối.

Những mâu thuẫn của người tuổi Dậu và đối phương trong tháng 12 này sẽ đều được giải quyết. Cả hai sẽ trở nên nghiêm túc trong tình cảm, cùng nghĩ đến chuyện tương lai sau này. Đây cũng là lúc phù hợp nghĩ chuyện trăm năm, cả hai có thể nghĩ đến một cái kết tốt đẹp.

Những ai chưa có người yêu sẽ tìm được một nửa thích hợp. Hay ai mới chia tay sẽ tìm được tình yêu để ủi an những chuyện buồn đã qua.

Từ tháng 12, 3 con giáp này có người theo đuổi khắp lối, đào hoa nhất thiên hạ - Ảnh 1
Những ai chưa có người yêu sẽ tìm được một nửa thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vận đào hoa theo sát, tình duyên thăng hoa. Con giáp này luôn quan tâm đến người xung quanh, là người của gia đình. Ai gặp người tuổi Tý đều dễ động lòng, xem họ là mẫu hình lý tưởng để nên duyên.

Sẽ có những chuyến đi xa trong tháng 12, người tuổi Tý đừng ngần ngại có thêm nhiều bạn bè vào dịp này. Hãy mở lòng ra vì biết đâu sẽ tìm được một nửa như ý.

Với những ai đang yêu thì đây sẽ là lúc những cãi vã được dàn xếp thỏa đáng, ghen tuông sẽ chỉ là gia vị để tình yêu thêm đậm đà.

Từ tháng 12, 3 con giáp này có người theo đuổi khắp lối, đào hoa nhất thiên hạ - Ảnh 2
Người tuổi Tý có vận đào hoa theo sát, tình duyên thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng 12 này, người tuổi Thân sẽ không phải buồn khổ vì chuyện tình duyên. Những ai độc thân sẽ tìm được một nửa phù hợp, có nên duyên lâu dài không là do họ quyết định. Và hãy nhớ tháng này, người tuổi Thân nên chủ động để tìm kiếm điều mình muốn.

Quan hệ yêu đương cũng phải trải qua đủ thử thách để trân trọng nhau hơn. Gia đạo người tuổi Thân không có gì đáng lưu tâm. Dù vẫn có mâu thuẫn giữa hai người, nhưng chỉ là cần biết nhường nhịn để tình yêu lâu bền, hòa hợp hơn.

Từ tháng 12, 3 con giáp này có người theo đuổi khắp lối, đào hoa nhất thiên hạ - Ảnh 3
Tháng 12 này, người tuổi Thân sẽ không phải buồn khổ vì chuyện tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Hết tháng 11 cũng là lúc khổ tận cam lai, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần, trước Tết 2019 tiền bạc và may mắn kéo đến liên tiếp

Hết tháng 11 cũng là lúc khổ tận cam lai, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần, trước Tết 2019 tiền bạc và may mắn kéo đến liên tiếp

Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp tới đây sẽ khổ tận cam lại, bất kể trước đây cuộc sống có nhiều khó khăn gì, nhưng hết tháng 11 này, cuộc sống sẽ bình yên trở lại. Đặc biệt trước Tết nguyên đán 2019, họ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố.

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