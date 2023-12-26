Từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, TẠM BIỆT vận đen, 3 con giáp đột nhiên thăng tiến, phát đạt không ngừng, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 07:10

Từ Rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp dưới đây được Thần Tài chiếu cố, Nguyệt Lão âm thầm giúp đỡ, chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh khó khăn, cô đơn lẻ bóng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể nói là song hỷ lâm môn, chân trước đạp chậu châu báu, chân sau dẫm lên vàng bạc từ Rằm tháng 11 âm lịch. Vận thế của con giáp tuổi Mùi một bước lên trời, liên tục gặp được niềm vui ngoài ý muốn.

Thời cơ vừa đến, tuổi Mùi nếu nắm được có thể thu hoạch cực lớn. Tài vận của họ sáng sủa, làm nghề phụ cũng kiếm được tiền. Đi kèm với đó, vận đào hoa của họ nở rộ, cực dễ gặp được người mình mơ ước bấy lâu. Nếu mạnh dạn một chút, có thể kết bạn trăm năm, khiến nhiều người bất ngờ, ghen tị.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, TẠM BIỆT vận đen, 3 con giáp đột nhiên thăng tiến, phát đạt không ngừng, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ Rằm tháng 11 âm lịch, Nguyệt Lão chú ý, duyên phận đào hoa của tuổi Tý lập tức sáng sủa hơn. Khoảng thời gian này, chuyện tình duyên của tuổi Tý rất tốt đẹp. Nếu trước đây họ thường trầm mặc, bị hiểu nhầm, giải thích thế nào cũng không được thì sắp tới, tuổi Tý có thể chìm trong hũ mật tình yêu, cả ngày ngọt ngào, sống trong ái tình.

Cũng nhờ sức mạnh tình yêu, tuổi Tý làm gì cũng không thấy mệt, có động lực hơn trên con đường công danh sự nghiệp, thu hoạch được rất nhiều điều tốt đẹp. Tý hãy luôn giữ vững tinh thần tự tin thì không việc gì có thể cản trở được bạn.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, TẠM BIỆT vận đen, 3 con giáp đột nhiên thăng tiến, phát đạt không ngừng, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vẫn nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp lương thiện, thích giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn. Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên sau 35 tuổi họ thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. 

Từ Rằm tháng 11 âm lịch, người tuổi Hợi có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Sự chăm chỉ giúp Hợi giải quyết được khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, TẠM BIỆT vận đen, 3 con giáp đột nhiên thăng tiến, phát đạt không ngừng, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Theo tử vi cho thấy, trong tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

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