Từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch: 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 15:19

Tài vận vượng phát, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn này có được từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, khéo léo trong đối nhân xử thế nên tuổi Hợi được nhiều người quý mến, bề trên thương yêu mà ban cho vô số phúc lành. Càng về hậu vận Hợi càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

 

Tử vi có nói, qua ngày Rằm tháng 3 âm lịch, Hợi sẽ “đạp trúng hũ vàng”, làm ăn vượng phát, kiếm được bộn tiền. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong nháy mắt, tự làm đại gia của chính mình mà chẳng cần cậy nhờ ai.

Từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch: 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà - Ảnh 1
 Qua ngày Rằm tháng 3 âm lịch, Hợi sẽ “đạp trúng hũ vàng”, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, khôn ngoan và bản lĩnh nên dù bị vùi dập đến mức nào thì tuổi Dần vẫn thừa khả năng chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên đổi đời. Ngay từ thuở độc thân, con giáp này đã có sự nghiệp viên mãn, tài vận sung túc, hạnh phúc ngất ngây.

Từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch: 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà - Ảnh 2
Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, kể từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Dần sẽ ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, kể từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Dần sẽ ăn nên làm ra, đột phá bất ngờ. Tiền tự động ào ào chui vào chật ví, đếm mãi cũng không hết chính là phúc phần trời cho con giáp này.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người hiền lành, lương thiện và có tham vọng. Họ dám nghĩ dám làm, dám dấn thân để làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng sẽ giàu có, sung túc an nhàn từ ngưỡng 35. 

 

Kể từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, như ý. Nếu muốn mở rộng kinh doanh, buôn bán thì đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để Mùi kiếm được bộn tiền. Nhưng tiền dù kiếm nhiều cỡ nào thì Mùi cũng phải tiết kiệm một khoản cho tương lai nhé!

Từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch: 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà - Ảnh 3
Kể từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khai vận phát tài, tiền vàng đầy ấp, giàu sang tột đỉnh

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khai vận phát tài, tiền vàng đầy ấp, giàu sang tột đỉnh

Tử vi dự báo, có 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc, người độc thân sẽ có người yêu đến rước đi chơi đột xuất.

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