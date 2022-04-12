Thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khai vận phát tài, tiền vàng đầy ấp, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 16:25

Tử vi dự báo, có 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc, người độc thân sẽ có người yêu đến rước đi chơi đột xuất.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. 

Bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khai vận phát tài, tiền vàng đầy ấp, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 1
Từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc.

Bên cạnh đó người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé.

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khai vận phát tài, tiền vàng đầy ấp, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 ậm lịch vì có đường tài lộc sáng rõ, tin vui tiền bạc lại càng nhiều. Thêm vào đó công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng.

Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực.

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khai vận phát tài, tiền vàng đầy ấp, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 3
Chúc mừng người tuổi Sửu trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 3 ậm lịch vì có đường tài lộc sáng rõ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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