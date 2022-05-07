Từ ngày 9/5 đến 13/5, Phú Quý cuộn trào, 3 con giáp này giàu có hưng vượng nhờ Cát Thần, vận trình thông thuận, của cải dồi dào, người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 23:59

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, nhờ Cát Thần chỉ điểm mà 3 con giáp may mắn này hưởng lộc trời ban, nhờ đó mà thăng quan tiến chức ào ào, thu nhập tăng cao, giàu lên trông thấy từ ngày 9/5 đến 13/5.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Tý là một trong những con giáp tốt số nhất.

Từ ngày 9/5 đến 13/5, tuổi Tý là một trong những con giáp có tên trong danh sách những con giáp phát tài. Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp may mắn này kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

con giap may man 1
Từ ngày 9/5 đến 13/5, tuổi Tý là một trong những con giáp có tên trong danh sách những con giáp phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ ngày 9/5 đến 13/5, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn ở nơi làm việc, dễ gặp được quý nhân quý trọng, có cơ hội được thăng chức tăng lương.

Ngoài ra, vận trình tài lộc của tuổi Thân cũng có nhiều khởi sắc. Đối với những người làm nghề sáng tạo thì sẽ đạt được thành công rực rỡ, dự án có dấu hiệu bùng nổ, được nhiều người biết đến. Dù thế nào thì cuối năm nay cũng đổi đời, cuộc sống "lên hương" từ đây.

con giap may man 2
Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ ngày 9/5 đến 13/5, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Đây là con giáp giàu thấu hiểu, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhất. Bản thân tuổi Mão cũng có khó khăn nhưng họ ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực trong cuộc sống.

Từ ngày 9/5 đến 13/5 là thời kỳ bội thu của người tuổi Mão. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Thần Tài mà sự giàu có tăng lên mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão sẽ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.

con giap may man 3
Từ ngày 9/5 đến 13/5 là thời kỳ bội thu của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ ngày 8/5, Phước Lành Cấp Báo, 3 con giáp này gặp nhiều điềm lành, công danh sự nghiệp khởi sắc, vận trình suôn sẻ, đời sống lên hương

Đúng 16 giờ ngày 8/5, Phước Lành Cấp Báo, 3 con giáp này gặp nhiều điềm lành, công danh sự nghiệp khởi sắc, vận trình suôn sẻ, đời sống lên hương

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ tích nhiều phước lành, 3 con giáp này ăn nên làm ra, vàng bạc chất đầy tủ, cầu được ước thấy, tiền của dồi dào, vạn sự hanh thông mỹ mãn vào lúc đúng 16 giờ ngày 8/5.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 9/5 tử vi ngày 9/5/2022 tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng