Từ ngày 9/5: 3 con giáp này được Đức Phật che chở, Thần Tài đứng cửa ban vận may lớn ôm cả núi tiền, tài vận dồi dào hậu vận sung sướng

Tài lộc trong năm cũng khá thịnh vượng. Con giáp này có thể nâng cao mức thu nhập nhờ nỗ lực và trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có may mắn đồng hành nhưng những gì họ có 3 phần là do trời phú, còn lại 7 phần là do bản thân tự nỗ lực tạo nên.

Tài lộc trong năm của Tỵ cũng khá thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người bạn tuổi Dần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 5, họ sẽ gặp vận may lớn, kiếm được nhiều tiền, tích lũy được hàng núi tiền và Thần Tài sẽ đến trước cửa nhà họ chỉ cần bạn nắm bắt được điều này một lần, cơ hội cả đời, bạn chắc chắn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền, ngay cả khi gặp khó khăn.

Người tuổi Dần có thể và sẽ có được từng giải pháp. Tương lai là vô hạn, được sự ủng hộ của quý nhân và sự giúp đỡ của Thần Tài, họ có thể sống một cuộc sống thoải mái, tài vận dồi dào. Người tuổi Dần biết cách giao tiếp với mọi người nên dễ phát triển.

Bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ hành thiện tích đức. Chính vì lẽ đó mà tuổi Dần thường có được sự che chở phù hộ của Đức Phật, một đời sống trong cảnh bình an, tai ương hoạn nạn nào cũng qua.

Nếu bạn làm những công việc như bán hàng, quan hệ công chúng, môi giới, bạn có thể phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể trong kinh doanh và hiệu quả công việc thấp trong suốt tháng Năm. Thay vì tức giận vì công việc không thuận lợi, hãy xem xét việc dành cho bản thân một kỳ nghỉ để nạp năng lượng hoặc tìm ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

Hổ sẽ gặp vận may lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Khi tháng Tư dần khép lại, tuổi Hợi sẽ nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong chất lượng giấc ngủ của mình. Điều này xuất phát từ việc tháng Năm sắp tới, hỏa khí của sáng tạo và sự thay đổi - sẽ bước vào cuộc chơi của vận mệnh.

Nếu bạn thuộc tuổi Hợi và bắt đầu cảm thấy giấc ngủ không còn trọn vẹn vào cuối tháng Tư, hãy ghi nhớ một số lời khuyên sau: Tránh đọc sách, xem TV hoặc sử dụng điện thoại di động trước khi lên giường. Bởi vì "mắt" liên kết mật thiết với "Mộc", và việc sử dụng chúng quá mức trước khi ngủ có thể làm suy giảm năng lượng Mộc, hạn chế khả năng thanh lọc và cân bằng giữa "nước và lửa", từ đó ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của bạn.

Khi bước vào tháng Năm, những người tuổi Hợi có thể sẽ phải đối mặt với cảm xúc không ổn định và dễ bất an, lo lắng. Vì vậy, trong suốt tháng Năm, tuổi Hợi cần chú ý đến việc "tránh tranh cãi, tránh phân biệt đúng sai", và không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc hòa giải, nói chuyện môi giới, xây dựng cầu nối. Bởi vì khi mâu thuẫn giữa lửa và nước chưa giải quyết, nỗ lực của bạn trong việc làm hòa giữa hai bên không những không giảm bớt được xung đột mà còn đặt bạn vào thế bất lợi.

Cuối cùng, tuổi Hợi cũng cần đề phòng việc "nóng lạnh" trong các mối quan hệ, hãy chú ý đến cảm xúc của bạn đối với đối tác hoặc nhận thức rõ ràng rằng người bạn đời có thể cảm thấy bạn "lạnh lùng". Điều này có thể dẫn đến cảm giác thiếu thỏa mãn và mất mát trong mối quan hệ. Trong giai đoạn này, hãy tránh những mối tình thoáng qua và không để ý định "chia tay hay ly hôn" bị thúc đẩy bởi cảm xúc nhất thời. Vì vậy, trước khi quyết định bất cứ điều gì, hãy suy nghĩ thấu đáo và cân nhắc hành động của mình trong dài hạn.

Tuổi Hợi được ơn trên ban phúc. Ảnh minh họa: Internet

Bài viết mang tính tham khảo.