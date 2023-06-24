Từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, không chỉ đại phát tài lộc mà sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 19:21

Từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, những con giáp này sẽ gặt hái nhiều tài lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà sẽ có khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch. Tài lộc của tuổi Dậu ngày càng tăng thêm, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có nhiều cơ hội đến với mình. Điều quan trọng với người tuổi Dậu là phải biết nắm bắt cơ hội, đừng để lỡ vận may hiếm có này.

Cũng trong thời gian này, cuộc sống của những chú Gà sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ xảy ra, người biết nắm bắt nhất định sẽ đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp. Có thể nói, đây là khoảng thời gian những con giáp tuổi Dậu gặp được may mắn lớn trong đời.

Từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, không chỉ đại phát tài lộc mà sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người tuổi Thân bẩm sinh rất nhạy cảm với thời cuộc. Bản mệnh luôn dũng cảm đối mặt và thích tìm hiểu về mọi thứ mới lạ. Đối với các khoản đầu tư khác nhau, con giáp này rất sẵn sàng học hỏi và thường tham gia vào một số hoạt động đầu tư bên cạnh công việc chính.

Trong quá trình đầu tư, những chú Khỉ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như lợi nhuận. Theo tử vi cho thấy, từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, vận may sẽ giúp thu nhập từ đầu tư của những chú Khỉ tăng lên đáng kể. Bản mệnh còn có thể mở ra được một kênh thu nhập mới.

Từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, không chỉ đại phát tài lộc mà sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, những người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, làm gì cũng dễ thành công, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh vốn là những người thẳng thắn nên đôi khi không kiểm soát được lời nói của mình, đưa ra những phát ngôn thiếu chín chắn, có chút ngông cuồng khiến người ngoài dễ mất lòng, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân.

Tuy nhiên, những chú Ngựa lại có tấm lòng tử tế, được các vị Bồ tát chở che. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ có tài lộc vượng phát, mọi việc đều suôn sẻ, tài sản gia đình tăng lên nhanh chóng theo từng ngày. Được Thần Tài gõ cửa, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có nhiều tin vui, đạt được bước tiến lớn khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Từ ngày 8/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, không chỉ đại phát tài lộc mà sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay (4/5 âm lịch), vận khí tốt, tài lộc về, 3 con giáp thu bộn tiền, vàng bạc kéo về như lũ, may mắn thành công hơn người

Đúng hôm nay (4/5 âm lịch), vận khí tốt, tài lộc về, 3 con giáp thu bộn tiền, vàng bạc kéo về như lũ, may mắn thành công hơn người

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong ngày 4/5 âm lịch, có 3 con giáp sau đây được Thần Tài ưu ái ban lộc về tiền bạc, dễ nhận được những khoản bất ngờ ngoài nguồn thu nhập chính.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 7/5 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 5 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy