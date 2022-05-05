Từ ngày 6/5 đến 10/5, Duyên Lành Nhận Lộc, 3 con giáp này được ban cho vận tài vượt trội, tiền của dồi dào, tài sản kếch xù, làm ăn khấm khá, nằm thẳng mà ăn

Tâm linh - Tử vi 05/05/2022 18:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ duyên số tốt lành mà 3 con giáp này có vận làm giàu, dễ dàng trở thành tỷ phú, công danh sự nghiệp vượng phát, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió trong giai đoạn từ ngày 6/5 đến 10/5.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người cần mẫn, siêng năng và không bao giờ muốn nghỉ ngơi. Người tuổi Dậu không chỉ biết chăm sóc cho bản thân mình mà còn luôn lo lắng cho gia đình và những người xung quanh.

Từ ngày 6/5 đến 10/5, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt cho công việc, từ đây tài vận cũng sẽ dồi dào hơn. Trong thời gian này, mọi nợ nần còn tồn đọng đều được giải quyết triệt để, không những thế họ còn cá kiếm được khoản tiền kha khá đủ để kinh doanh đầu tư. Dự kiến, cuộc sống con giáp may mắn này sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ.

con giap may man 1
Từ ngày 6/5 đến 10/5, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt cho công việc, từ đây tài vận cũng sẽ dồi dào hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó nhất trong số 12 con giáp. Họ cũng được biết đến bởi tính cách kiên trì, không chịu khuất phục. Người tuổi Sửu tin rằng việc mình làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng thì sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Từ ngày 6/5 đến 10/5, sự nghiệp của người tuổi Sửu, đặc bản mệnh sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp may mắn này nhận được nhiều điềm lành công việc, nhiều dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức.

con giap may man 2
Từ ngày 6/5 đến 10/5, sự nghiệp của người tuổi Sửu, đặc bản mệnh sẽ có những thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khôn ngoan, tinh tế lại có chí tiến thủ nên Thìn sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể khi còn khá trẻ. Dẫu mang mệnh phú quý nhưng Thìn chưa bao giờ dựa dẫm bất cứ ai. Họ phấn đấu miệt mài, chăm chỉ làm việc để khẳng định tài năng của chính mình.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp tuổi Thìn sẽ khởi sắc ngoạn mục từ ngày 6/5 đến 10/5. Tiền sẽ ùa vào nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời cho Thìn.

con giap may man 3
Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp tuổi Thìn sẽ khởi sắc ngoạn mục từ ngày 6/5 đến 10/5 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp có lá số tử vi PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG trong 33 ngày tới, công danh sự nghiệp đều thuận lợi, vạn sự hanh thông mỹ mãn, danh lợi song toàn, hỷ sự ghé thăm

Top 3 con giáp có lá số tử vi PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG trong 33 ngày tới, công danh sự nghiệp đều thuận lợi, vạn sự hanh thông mỹ mãn, danh lợi song toàn, hỷ sự ghé thăm

Tử vi 33 ngày tới cho hay, 3 con giáp này có số mệnh rực rỡ, báo hiệu bội thu tài lộc, làm gì cũng vô cùng tốt đẹp và có cái kết tuyệt mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 6/5 tử vi ngày 6/5/2022 tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng