Từ ngày 24/7 - 8/8 âm lịch, 3 con giáp giàu số 2 thì không ai đứng số 1, tiền tài ập đến, giẫm trúng rương vàng

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 18:07

Từ ngày 24/7 đến 8/8 âm lịch sẽ chẳng con giáp nào vượt qua được sự giàu có của 3 con giáp này!

Tuổi Thân

Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng từ ngày 24/7 đến 8/8 âm lịch. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm. Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. 

Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. Thế nên, thời gian này, tuổi Thân hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Từ ngày 24/7 - 8/8 âm lịch, 3 con giáp giàu số 2 thì không ai đứng số 1, tiền tài ập đến, giẫm trúng rương vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang nhiều “Phúc Khí”, nhưng thời gian trước đây vận thế của con giáp này này không tốt nên cuộc sống gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, thời gian từ ngày 24/7 đến 8/8 âm lịch, cung mệnh xuất hiện cục diện “Hợi Thủy Nhập Thủy Khố” mà thủy khố tức là Tài khố nên thu nhập không ngừng gia tăng. Người tuổi Hợi có làm việc gì cũng kiếm ra tiền.

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Hợi luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Con giáp này may mắn vượng vận quý nhân nên bất cứ khi nào gặp chuyện khó khăn, trắc trở thì tuổi Hợi luôn được hỗ trợ.

Từ ngày 24/7 - 8/8 âm lịch, 3 con giáp giàu số 2 thì không ai đứng số 1, tiền tài ập đến, giẫm trúng rương vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bù lại cho những gian nan vất vả thời điểm đầu năm thì càng về cuối năm, tuổi Tỵ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp, đặc biệt là từ ngày 24/7 đến 8/8 âm lịch. Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân.

Tử vi thời gian này cũng đặc biệt khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Càng lúc nguy nan, họ càng chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình và khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Từ ngày 24/7 - 8/8 âm lịch, 3 con giáp giàu số 2 thì không ai đứng số 1, tiền tài ập đến, giẫm trúng rương vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

Cuối tháng 8, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

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