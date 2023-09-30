Từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp đỏ tình lẫn tiền, làm ăn phát tài, tiền vô như nước, sớm thành tỷ phú, hạnh phúc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 13:31

Tử vi dự đoán từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp đỏ tình lẫn tiền, làm ăn phát tài, tiền vô như nước, sớm thành tỷ phú, hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bộc trực, thành thật. Trong cuộc sống, họ giỏi lập luận và thường tính toán kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực, biết tiết kiệm tiền chứ không tiêu pha phung phí.

Tài lộc của họ vượng hơn trước rất nhiều. Họ có nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở hơn. Người làm kinh doanh thì các thương vụ được chốt lời nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong khi đó những người làm công ăn lương cũng sẽ thu lời từ những khoản đầu tư bên ngoài. Người tuổi Tý cần nắm bắt cơ hội công việc để thay đổi cuộc sống, hoàn cảnh của bản thân.

Từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp đỏ tình lẫn tiền, làm ăn phát tài, tiền vô như nước, sớm thành tỷ phú, hạnh phúc ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình dễ tính, dễ gần, bao dung và rộng lượng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Họ sống tự do, phóng khoáng nên được nhiều người khác tôn trọng, yêu mến. Khi còn đi học, con giáp này thường là học sinh có thành tích dẫn đầu. Trong công việc, họ cũng là một trong những nhân viên ưu tú nhất.

Con đường tài lộc rộng mở hơn với con giáp tuổi Hợi. Vận thế của họ tốt hơn trước, họ làm đâu thắng đó. Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi này đã dần sinh lời.

Trong khi đó, những người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa. Lúc này, con giáp tuổi Hợi sẽ nhận được một số lời mời hợp tác làm ăn, dạy nghề. Hãy chớp lấy cơ hội để kiếm tiền về đầy túi.

Từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp đỏ tình lẫn tiền, làm ăn phát tài, tiền vô như nước, sớm thành tỷ phú, hạnh phúc ấm êm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ thường là người tốt bụng, khôn khéo. Họ giỏi giao tiếp, biết điều hòa các mối quan hệ xã hội nên được nhiều người yêu mến. Con giáp này rất bền gan, vững chí và kiên cường. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều cơ may trong công việc cũng như cuộc sống. Nếu làm công ăn lương thì họ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Dự án thành công giúp họ được cấp trên trên ghi nhận, trọng dụng. Họ cũng nhận được một khoản lương, thưởng xứng đáng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì có cơ may gặp gỡ khách hàng, chốt đơn hàng nhanh chóng. Con giáp tuổi Tỵ có vận đào hoa vượng. Hãy nắm bắt cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người bạn khác giới phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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