Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, Kim Tài báo phúc, 3 con giáp này giàu sang vô kể, may mắn vô bờ, tài lộc dâng cao, gia đạo ôn hòa

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 23:58

Tử vi 12 con giáp cho hay, kể từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, vận mệnh đổi khác, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, tài chính nở rộ, tiền vàng phủ phê, vận may tới tấp.

Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất thông minh nhưng lại cũng khờ khạo. Đó là do con giáp quá bộc trực, đôi khi làm mất lòng nhiều người. Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, con giáp may mắn này có thần Tài đồng hành, có sao tài thần chiếu mệnh, sẽ được vận trình hanh thông, cuộc sống sung túc.

Những việc vui vẻ liên tục diễn ra, may mắn ập đến, thu nhập con giáp tăng cao, tham vọng nghề nghiệp bùng nổ. Mọi thứ đều suôn sẻ, việc thăng chức và tăng lương đang đến rất gần.

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Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, con giáp may mắn này có thần Tài đồng hành, có sao tài thần chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão không may sẽ phạm phải sao Thái Tuế trong thời gian qua, nếu không có sự trợ giúp của các phúc tinh trong cung sinh mệnh thì khủng hoảng lớn đang chờ họ phía trước. Bên cạnh đó, do phạm hung tinh như Đại Hao nên tài lộc của họ cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, cát nhân ắt có thiên tướng. Tình trạng không như ý này sẽ được giải quyết êm đẹp trong nửa cuối năm. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Mão lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

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Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, cát nhân ắt có thiên tướng, con giáp tuổi Mão giàu sang vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận mệnh xoay chuyển theo hướng tốt đẹp hơn khi mà tuổi Dậu tìm được đúng mục tiêu phấn đấu cho mình. Có nhân duyên tốt, có nghị lực và có tài năng, việc mà tuổi Dậu phát tài phát lộc chẳng có gì lạ lùng.

Sự may mắn ấy sẽ kéo dài nếu như tuổi Dậu giữ được tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi những gì mình đã chọn. Thậm chí tới lúc nước lên thuyền lên, bản mệnh có không muốn tài lộc ùa về, giàu sang ập đến cũng khó ấy chứ. Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, tuổi Dậu hoàn toàn có được danh lợi song toàn, tiền bạc rủng rỉnh mà có được địa vị cao bao người ngưỡng mộ, con đường phía trước rộng mở thênh thang.

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Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4, tuổi Dậu hoàn toàn có được danh lợi song toàn, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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