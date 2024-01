Từ nay đến hết tháng Chạp, 3 tuổi chắc chắn giàu to, gánh lộc vào nhà, phú quý sáng chói, hưng thịnh hơn người

Tuổi Ngọ

Từ nay đến hết tháng Chạp, tuổi Ngọ gặp may mắn trong công việc. Con giáp này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm bản mệnh nên chọn giờ xuất hành để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an.