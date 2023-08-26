Từ nay đến cuối tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 10:21

Tử vi dự đoán từ nay đến cuối tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Họ cũng sẽ sớm có cơ hội đầu tư sinh lời.

Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. Người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui bất ngờ trong công việc, thu nhập tăng đều, tinh thần phấn chấn.

Từ nay đến cuối tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khôn ngoan và có năng lực. Trước khi làm việc gì, họ đều tính toán từng đường đi nước bước trước khi làm bất cứ điều gì. Không những thế, người tuổi này còn giỏi giao tiếp, biết cách giữ mối quan hệ tốt với mọi người nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ lên như diều gặp gió. Họ đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Không những thế, con giáp này còn nhận được nhiều cơ hội để phát triển khả năng của bản thân.

Tuy nhiên, người tuổi này cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chớp cơ hội nào. Bởi vì dồn tâm sức cho một việc, bạn có cơ hội thành công cao hơn hẳn thay vì một lúc kiêm nhiệm 3-4 việc.

Con giáp tuổi này tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng cần chú ý chi tiêu cho hợp lý, chớ nên vung tay quá trán. Ngoài ra, trong gia đình họ có nhiều tin vui khiến người tuổi này có thêm động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Từ nay đến cuối tháng 8, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, đếm tiền mệt nghỉ, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ sở hữu tố chất lãnh đạo và hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này rất nhạy cảm, quyến rũ và tinh tế nhưng đôi khi cũng nóng nảy và hay nghi ngờ người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn trong công việc do tác động từ ngoại cảnh. Lúc này, họ cần bình tĩnh để có thể suy xét kỹ lưỡng và giải quyết vấn đề.

Người tuổi Dần rũ sạch tai ương, vận may tăng vọt. Nhờ tài năng hơn người, nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm may mắn, con giáp này thỏa chí tung hoành, sớm vươn lên vị trí cao trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi này liên tục thắng đậm trên thương trường, ký được nhiều hợp đồng có giá trị cao. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm, người tuổi này có thể tích cóp được khoản tiền kha khá, trở thành phú ông, phú bà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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