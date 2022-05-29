Từ đây đến Tết 2023: top 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, tiền chất như núi, công danh xán lạn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Người tuổi Tỵ rất tốt về mọi mặt, làm việc chăm chỉ và rất có năng lực nên chắc chắn sẽ có kết quả rất tốt trong sự nghiệp, mọi việc suôn sẻ trong cuộc sống, vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc. Tử vi cuối năm 2022, vận may sẽ đạt đến đỉnh điểm, tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, tài vận ấn tượng nên việc thăng chức, tăng lương sẽ không thành vấn đề, sẽ có cơ hội gặp gỡ người yêu thích và đối tác làm ăn một cách suôn sẻ. Đặc biệt, do người tuổi Tỵ tính cách cương trực ngay thẳng, lại rất giàu lòng hào hiệp thường xuyên giúp đỡ người khi gặp khó khăn, nên trong thời gian tới bạn sẽ được quý nhân trợ giúp chỉ lối đưa đường, khiến cho bạn tìm thấy con đường làm ăn lớn. Từ đó, công việc của bạn trở nên hanh thông hơn, tài lộc cũng vì thế mà tăng lên chóng mặt.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh, đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng rất viên mãn hãy tranh thủ thời gian này để hưởng trọn niệm hạnh phúc đi nhé!

Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình.

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Theo tử vi, cuối năm 2022 chính là thời điểm vàng giúp tuổi Dậu đổi đời. Những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Dậu có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân có xu hướng ngày càng cải thiện vào những tháng cuối năm 2022. Bạn nên tin tưởng vào bản thân mình, không thoái thác, chối bỏ trách nhiệm. Tinh thần làm việc tốt có thể giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.





Đặc biệt, trong tháng 11 và 12, vận trình có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của bạn khiến cho những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.Con giáp thành công 6 tháng cuối năm 2022 này có thể được giao thực hiện những công việc khó, giúp khẳng định vị thế của mình. Đến cuối năm, bạn có thể tự tin kiến nghị một mức lương cao hơn hoặc một vị trí cao hơn trong tập thể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm