Thần Tài chỉ mặt gọi tên, Ngọc Hoàng chấm tên trong sổ vàng: Đúng 3 tháng tới, top 3 tuổi hốt sạch lộc trời tình đỏ như son, của cải chất đống, nhà xe đợi sẵn

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 14:47

Là 3 con giáp thành công 60 ngày tới nên họ có con đường sự nghiệp khá hanh thông. Bạn luôn cố gắng hết sức mình nên có thể thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Mão có trí tuệ xúc cảm cao, nhờ vậy mà họ có quan hệ tốt với quý nhân, và đương nhiên sự nghiệp cũng thăng tiến và giàu có hơn người khiến ai cũng phải ghen tỵ. Tử vi cho biết trong vòng 3 tháng tới, những người tuổi Mão chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn rất nhiều. Đặc biệt là trong công việc, người tuổi Mão cũng sẽ đạt được thành quả bùng nổ. Thêm vào đó, con đường tài lộc  của người tuổi Mão cũng sẽ suôn sẻ bất ngờ.

Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi Mão có thể đầu tư làm ăn, họ sẽ có quý nhân chiếu cố trong lĩnh vực này, đừng nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào. Trong thời gian tới, nếu tìm được cơ hội giao lưu mở rộng quan hệ thì cứ nắm bắt, sớm muộn thì cũng thu hoạch được thành quả vượt trội.

Tuổi Thìn

Là con giáp phát tài 60 ngày tới nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu.

Thần Tài chỉ mặt gọi tên, Ngọc Hoàng chấm tên trong sổ vàng: Đúng 3 tháng tới, top 3 tuổi hốt sạch lộc trời tình đỏ như son, của cải chất đống, nhà xe đợi sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

Tuổi Tý

Là con giáp thành công 60 ngày tới nên người tuổi Tý có con đường sự nghiệp khá hanh thông. Bạn luôn cố gắng hết sức mình nên có thể thu về thành quả xứng đáng.

 

Đáng chú ý, tháng 6, tháng 7 âm là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương sẽ trao cho bạn cơ hội rất đáng để thử sức.

Tất nhiên, để chinh phục thành công thì đôi khi, bạn sẽ phải chịu đựng vất vả một chút, song kết quả chắc chắn không phụ người có lòng.

Với người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi bạn phải vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời, bạn có thể tin tưởng vào định hướng đã đặt ra từ trước.

Tuy nhiên, dù thành công đến đâu thì bản mệnh cũng hãy chú ý cách hành xử, đừng coi thường người khác.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 5/5 âm lịch, top 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiêng từ trên trời rơi xuống, làm gì cũng may mắn, gặp được duyên lành như ý tha hồ tận hưởng

Đúng 5/5 âm lịch, top 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiêng từ trên trời rơi xuống, làm gì cũng may mắn, gặp được duyên lành như ý tha hồ tận hưởng

Đúng 5/5 âm lịch, tuổi này có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói con giáp bói tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới