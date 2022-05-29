Ngọc Hoàng chấm sổ, Sao Thất Sát tại Mệnh: top 3 con giáp tháng 5 âm "khổ tận cam lai", đổi vận rực rỡ, tiền vào như nước, công danh chạm đỉnh, duyên lành như ý

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 13:57

Từ đầu tháng 5 âm lịch, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có chuyển biến tích cực.

Tuổi Mão

Do được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão sẽ trở thành một trong những con giáp phát tài kể từ 1/5 âm lịch.

Từ trước đến nay, tuổi Mão luôn có cách hành xử khéo léo nên luôn được mọi người yêu mến. Con giáp này có thể hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, hàn gắn mối quan hệ của mọi người với nhau.

Đầu tháng 5 âm lịch, con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể họn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái thành công trong cuộc sống. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này sống khá thực tế, không mơ mộng. Tuổi Sửu luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, mọi sướng khổ đều nằm trong tay mình. Vì vậy, Sửu không bao giờ ngồi chờ may mắn rơi trúng đầu mà luôn nỗ lực vươn lên, tạo dựng cuộc sống sung túc.

Ngọc Hoàng chấm sổ, Sao Thất Sát tại Mệnh: top 3 con giáp tháng 5 âm 'khổ tận cam lai', đổi vận rực rỡ, tiền vào như nước, công danh chạm đỉnh, duyên lành như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu tháng 5 âm lịch, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có chuyển biến tích cực. Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Sửu có thể tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp, công việc diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Tý

Theo tử vi khoa học, nguồn năng lượng mạnh mẽ từ tiết khí Tiểu Mãn mang tới cho người tuổi Tý khá nhiều hậu thuẫn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình, nhất là các kế hoạch kiếm tiền làm giàu.

 

Mặc dù thời gian trước đó, công việc của người tuổi này gặp nhiều trở ngại do tác động ngoại cảnh buộc bạn phải vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ của bản thân để giải quyết vấn đề nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới quyết tâm tìm cơ hội đổi đời của bạn.

 

Những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây cũng cho thấy bạn đang dần đi đúng hướng. Ngay trong tiết Tiểu Mãn này, bạn hoàn toàn có thể mở cửa đón tài lộc. Sau bao khó khăn, trở ngại, bản mệnh cũng có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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