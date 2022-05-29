Đúng 5 ngày đầu tháng 6/2022, top con giáp "đỏ cả tình lẫn tiền", đi đằng Đông gặp Thần tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, ngồi không cũng có tiền đổ về đầy túi, tiền bạc đổ về tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 07:00

Với người làm ăn kinh doanh, xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ ngoài dự kiến.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết bước sang tháng 6/2022, người tuổi Thân sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên công danh lên như diều gặp gió. Nhất là vào thời điểm 5 ngày đầu tiên của tháng 6, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Thân sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà đường tình duyên còn cực kỳ viên mãn. Trong thời gian này cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa, hạnh phúc khiến người xung quanh phải ghen tỵ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tỵ ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Đúng 5 ngày đầu tháng 6/2022, top con giáp 'đỏ cả tình lẫn tiền', đi đằng Đông gặp Thần tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, ngồi không cũng có tiền đổ về đầy túi, tiền bạc đổ về tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, trong 5 ngày cuối tháng 6 nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài trong tháng 6 một phần là do có Tam Hợp nâng đỡ.

Từ trước đến nay, bạn luôn có cách hành xử khéo léo nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

 

Ngay trong ngày đầu tháng như thế này, tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, cơ hội được thưởng nóng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Với người làm ăn kinh doanh, xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ ngoài dự kiến.

Con giáp này hợp tác tốt với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch đầu tư trọng đại vào ngay những ngày đầu tháng, chắc hẳn bạn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày tới: top 3 con giáp ‘hữu xạ tự nhiên hương’, hưởng trọn phúc lộc trời cho, nằm không tiền rơi trúng đầu, phát tài cực to, tình tiền như ý, cứ thế mà phất

Đúng 3 ngày tới: top 3 con giáp ‘hữu xạ tự nhiên hương’, hưởng trọn phúc lộc trời cho, nằm không tiền rơi trúng đầu, phát tài cực to, tình tiền như ý, cứ thế mà phất

Theo tử vi cuối tuần cho hay, cả tài lộc, tình cảm và sự nghiệp của 3 con giáp này đều có cơ hội phát triển trong 3 ngày này nhờ cát tinh chiếu mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói con giáp bói tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới