Từ 26/1 đến 26/2, 3 con giáp phúc khí soi chiếu, tiền tỷ bay vào cửa, giàu sang ngút trời, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tài lộc: Cho đi nhiều may mắn đến với mọi người, bạn giữ cẩn thận nguồn tài chính bản thân làm ra.

Sức khoẻ: Thích ăn nhiều rau xanh trước các bữa cơm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể trông đợi một ngày đầy sự khởi sắc, khi Thực Thần mang lại may mắn trong công việc và tài chính. Từ 26/1 đến 26/2, những điều không may sẽ tan biến, và cơ hội may mắn sẽ mở ra. Nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội này, bản mệnh sẽ không cần phải dựa vào sự giúp đỡ từ người khác trong vấn đề tài chính.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt từ những tháng ngày gần đây, khi người tuổi Dậu thường xuyên đối mặt với những khó khăn về tiền bạc và vận rủi. Từ ngày Rằm trở đi, vận mệnh của bản mệnh sẽ được cải thiện.

Thời gian này cũng là thời điểm lý tưởng cho những ai đang có kế hoạch mua xe, chuyển đến nhà mới, hoặc chuẩn bị cho dịp Tết bằng cách sắm sửa và trang hoàng nhà cửa, bởi ngày này được cho là mang lại nhiều may mắn từ Thần Tài.

Tuổi Hợi

Từ 26/1 đến 26/2, tuổi Hợi đón nhiều tín hiệu tích cực trong vận trình. Bản mệnh có thể sẽ tỏa sáng ở lĩnh vực sở trường của bản thân. Công việc gặp may mắn và tiến triển rất thuận lợi. Rất có thể con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng tháo gỡ kịp thời.

Ngày hôm nay, nếu bản mệnh có ý định khởi nghiệp, đứng ra làm chủ thì cũng có thể tiến hành luôn bởi khả năng thành công rất cao. Con giáp này không nên lo lắng quá nhiều vì không có con đường thành công nào mà không gặp khó khăn, thử thách.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm dự báo sẽ gặp những biến động lớn. Các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn và bất đồng, tạo ra những cuộc tranh cãi không có hồi kết. Có lẽ cũng do cái tôi cá nhân của hai người lại đặt lên quá cao không ai chịu nhún nhường nên khó hòa hợp với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.