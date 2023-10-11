Trước ngày 20/10/2023, TOP 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 14:14

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp may mắn này thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, tha hồ tiền tiêu trước ngày 20/10/2023.

Tuổi Mùi

Trước ngày 20/10/2023, Mùi được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý. Công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền.

Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn.

Trước ngày 20/10/2023, TOP 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn có những tín hiệu đáng mừng trước ngày 20/10/2023. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về những cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Bạn là người yêu nghề, cống hiến hết mình cho công việc đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhờ vậy mà đường tài lộc của tuổi Thìn khá sáng, nhìn chung thu nhập đang tăng lên trong thời gian này. Không những nguồn thu chính mà cả nguồn thu phụ cũng đều có điểm đáng mừng nhưng vẫn cần đề phòng họa hao tài, chỉ cần hớ hênh một chút là sẽ đánh mất tiền bạc ngay.

Trước ngày 20/10/2023, TOP 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ cát khí lan tràn, may mắn gấp bội trước ngày 20/10/2023. Đầu tiên phải kể tới tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ dù còn độc thân hay đã là hoa có chủ thì cũng đều đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Về phần công việc, mọi thứ tiến triển bình thường, mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc cũng được hóa giải. Nếu tuổi Ngọ có những ý tưởng độc đáo đưa ra thì nhất định sẽ được cấp trên đón nhận và triển khai trên quy mô lớn. Từ đó, nguồn thu nhập của bạn cũng gia tăng đáng kể, có khi bùng nổ tài lộc khiến bạn khá bất ngờ.

Trước ngày 20/10/2023, TOP 3 con giáp phi mã tài lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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