Tuổi Mão

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên người tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài. Thời điểm này, con giáp may mắn này làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người. Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Người độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình một cách tình cờ và bất ngờ. Duyên lành tìm tới, có lẽ hai người sẽ sớm nên duyên hạnh phúc.