Tài lộc: Về mặt tài chính, yêu thích sự thoải mái, tài chính chi tiêu không lo nghĩ quá nhiều

Sức khỏe: Thư giãn sau ngày dài với công việc, bạn về bên cạnh gia đình.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thông minh lanh lợi, họ luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng sự nghiệp. Bạn bè tuổi Dần tỏa sáng rực rỡ, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, mang lại ánh sáng và trở thành mặt trời của chính mình.

Trong công việc, họ sẽ bay cao và tài vận dồi dào như có cơn mưa tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Tuổi Dần sẽ đón nhận vận may, mang lại những thay đổi to lớn. Tuy nhiên, họ cần giữ thái độ khiêm tốn để vận may tiếp tục quanh quẩn bên mình. Đồng thời, tuổi Dần cũng cần không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân, tài lộc sẽ chảy vào như thác nước, giúp họ trở thành những người may mắn nhất và nhận được những khoản thưởng lớn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu đón nhiều tin vui tài chính khi vận trình tài lộc rộng mở. Dù làm ở bất cứ lĩnh vực gì bản mệnh cũng đạt được lợi nhuận nhất định, phát tài nhanh chóng. Đây cũng là cơ hội đầu tư tốt mà bản mệnh nên tận dụng để tăng thêm nguồn thu nhập.

Đường công danh sự nghiệp trong ngày tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất tuổi Sửu cũng không vướng phải những rắc rối về giấy tờ, thủ tục hành chính. Con giáp này cứ tự do làm việc mình muốn, tập trung vào chuyên môn còn lại mọi việc không phải lo lắng gì.

Tuy nhiên, sức khỏe bản mệnh có phần giảm sút, không giữ được phong độ như trước. Có thể do thời gian qua tuổi Sửu chịu nhiều áp lực cộng thêm không chăm sóc bản thân đầy đủ nên cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo, cần thay đổi sớm để chuyển biến tình hình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

