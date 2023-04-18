Trúng số độc đắc trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, 3 con giáp hứng lộc trời, ăn no phú quý, tiền vàng không cầu mà được, sự nghiệp rộng mở

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 03:25

Theo tử vi dự đoán, trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, những con giáp tuổi Ngọ rất dám nghĩ dám làm. Họ cần cù, chịu khó, tận tâm trong công việc và đầy dũng khí. Họ luôn sống với thái độ tích cực, dám đấu tranh và là những người nổi tiếng giỏi giang, có trí tuệ cảm xúc cao. Những chú Ngựa thích cuộc sống tự do không bó buộc. Dự đoán trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.

Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ. Đây sẽ là khoảng thời gian người tuổi Ngọ có bước chuyển mình đáng kể. Công việc đạt được bước tiến, con giáp này hoàn toàn có thể nhận được sự đề bạt, cất nhắc của cấp trên. Vận đào hoa vượng, người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, vợ chồng thêm bao dung, thấu hiểu nhau. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian đầy viên mãn với những chú Ngựa.

Trúng số độc đắc trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, 3 con giáp hứng lộc trời, ăn no phú quý, tiền vàng không cầu mà được, sự nghiệp rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ thường có vẻ ngoài lạnh lùng khiến nhiều người cho rằng họ khó gần. Tuy nhiên khi tiếp xúc gần hơn, bạn sẽ biết họ là những người rất ấm áp. Người tuổi Tỵ thường không hoạt bát trong các tình huống xã giao và không thích giao thiệp với tất cả mọi người song một khi đã coi ai đó là bạn thân, những chú Rắn sẽ đối xử với họ hết lòng, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.

Trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhờ đó mà công việc trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Cụ thể, chút rắc rối trước đó sẽ được những chú Rắn giải quyết một cách triệt để. Cơ hội mà quý nhân đem đến được con giáp này nắm bắt tốt, nhờ vậy mà công việc thuận lợi cũng kéo theo tài lộc vượng theo.

Trúng số độc đắc trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, 3 con giáp hứng lộc trời, ăn no phú quý, tiền vàng không cầu mà được, sự nghiệp rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, năm 2023 khá ổn với những chú Rồng. Tài vận tương đối ổn định, người tuổi Thìn không gặp phải bất trắc lớn nào, đạt được thành tựu nhỏ trong công việc. Cuộc sống của họ có thể nói là không có biến động lớn nhưng cũng không mắc phải rắc rối. Đây là con giáp luôn chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và không ngừng nhìn về tương lai.

Trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn trong cả công việc lẫn tiền bạc. Cụ thể, nhờ sự xuất hiện của quý nhân đem tới cơ hội tốt, con giáp này đã không bỏ lỡ và phát huy được năng lực của mình. Vận thế bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, thu nhập tăng vọt, đào hoa nở rộ. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ là khoảng thời gian rất đáng nhớ trong thời điểm trên.

Trúng số độc đắc trong ngày 28/2, 29/2 âm lịch, 3 con giáp hứng lộc trời, ăn no phú quý, tiền vàng không cầu mà được, sự nghiệp rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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