Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật 28/7/2024, tuổi Dậu gặp cảm giác vô cùng khó chịu. Con giáp này không vui vì bị chê bai nhưng nếu không tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bản mệnh sẽ mãi non nớt, thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn sống và thiếu cả năng lực.

May mắn là tuổi Dậu nhận được cảm giác được an ủi, vỗ về từ một nửa của mình. Có thể nói, tình cảm chân thành của đối phương là chốn bình yên mà bản mệnh may mắn có được, giúp bản mệnh vượt qua được sóng gió, trở ngại trong cuộc sống.

Con giáp này khá lạc quan, tích cực và yếu tố này đã giúp cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, bản mệnh còn chăm chỉ tập luyện các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp, cơ thể nhờ vậy mà trở nên nhanh nhẹn, thoải mái hơn.