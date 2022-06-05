Nhờ lộc của bề trên, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc trong ngày Rằm tháng 5 âm lịch sắp tới. Thậm chí những con giáp này có thể thu được tiền tỷ trong tay.

Tuổi Ngọ Ảnh minh họa: Internet Bước vào tháng 5 âm lịch (ÂL), người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Đến ngày Rằm tới, con giáp này sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Với người làm đầu tư kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay. Đừng chần chừ kẻo lỡ mất thời cơ làm giàu trong tầm tay.

Người tuổi Ngọ vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ, vì vậy từ Rằm tháng 5 ÂL này trở đi, nếu tuổi Ngọ tập trung nỗ lực, phát huy hết sức mạnh đang có thì việc họ được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay. Tuổi Tuất Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Tuất khi bước vào ngày Rằm tháng 5 ÂL năm Nhâm Dần, vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Đặc biệt vận kim tiền trong ngày Rằm tháng 5 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Ngày Rằm tháng 5 ÂL này chính thời điểm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này. Tuổi Tý Ảnh minh họa: Internet Bước sang ngày Rằm tháng 5 ÂL này, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối tháng 5 ÂL này, kế hoạch đầu tư của tuổi Tý cũng gặp dịp phát tài, phát lộc. Nếu mua bán đầu tư bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Tý sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tý và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Theo tử vi, ngày Rằm tháng 5 ÂL tới, tuổi Tý và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Tý trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Tý trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh". (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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