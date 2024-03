Trong tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được thần tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Tuổi Mão

Mão không bao giờ có ngày nghỉ vì tháng 2 âm lịch, con giáp này cũng phải dồn sức chăm chỉ làm việc. Đó là lý do lúc nào tuổi Mão cũng kiếm nhiều tiền hơn người khác. Tính tình vui vẻ, hòa đồng nên luôn được người bên cạnh yêu thương, quý mến. Theo tử vi, những chú Mèo chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, bởi cơ hội để phát tài sẽ ngay trong tầm tay thôi. Cát thần đang che chở cho tài vận nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn, buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến.

Còn với những người làm công ăn lương, có thể nguồn thu nhập của tuổi Mão vẫn đến chủ yếu từ công việc chính. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm, con giáp này có thể sẽ nhận được khoản thưởng hay phụ cấp xứng đáng với công sức của mình.