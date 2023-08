Trong ngày thứ Tư (7/9): 3 con giáp nghênh đón vận may liên tiếp, đường đi trải thảm hoa, có quý nhân hộ tống, làm gì cũng thành công

Tử vi ngày mới cũng cho thấy đường tài lộc trong ngày hôm nay của tuổi Mão vượng phát. Chuyện làm ăn xuôi chèo mát mái, con giáp này nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền. Nhìn chung đây là khoản thu ngoài dự tính nên bản mệnh cũng cảm thấy rất vui. Chuyện chi tiêu hàng ngày cũng dư dả, thoải mái hơn, không phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều như trước.

Tử vi cho biết vận trình sự nghiệp của tuổi mão được chính ấn che chở, cấp trên cất nhắc và khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng hơn. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Vào hôm nay người tuổi Hợi sẽ được Cát Tinh phù hộ, ban phát điều lành. Sự nghiệp của con giáp ngày càng thăng hoa, nhuận phát, không gì có thể cản lại được. Hợi sẽ nhận được sự hậu thuận của cấp trên mà giao cho những cơ hội lớn để thử sức và đồng thời gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

Tuổi Hợi khá hài lòng về công việc cũng như tình hình tài chính của mình, mọi áp lực dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Những người làm nghề tự do cũng sẽ nhận được đơn hàng lớn, thu hoạch khá.