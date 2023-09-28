Trong ngày 1, 2, 3 tháng 10, vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 15:22

Tử vi có nói, trong ngày 1, 2, 3 tháng 10, 3 con giáp này bước vào giai đoạn thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào nhờ Thần Tài gõ cửa.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn sắc bén và không dễ bắt nạt. Họ có ý thức tự giác tương đối cao, không để cho mình trở nên thiếu kiềm chế. Thời gian qua Thìn gặp phải không ít khó khăn. Thậm chí có người phải bước lùi trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, điều này không cản bước được người tuổi Thìn. Con giáp này dù gặp khó khăn vẫn luôn tiến về phía trước, cố gắng hết sức mình để vượt qua khó khăn và xoay chuyển tình thế. Trong ngày 1, 2, 3 tháng 10 chính là lúc thu nhập của con giáp tuổi Thìn tăng tiến vì biết chi tiêu nên tiền tiết kiệm của bản mệnh cũng tăng lên kha khá. Từ đó, Thìn cải thiện được chất lượng cuộc sống và được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 10, vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường có tính cách ổn định, tự tin. Bản mệnh biết sử dụng trí tuệ của mình và luôn tỏ ra bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Khi làm gì, Sửu cũng chú ý đến các quy tắc và luôn nỗ lực chăm chỉ, không ngại gian khó.

Thần tài ghé thăm vào ngày 1, 2, 3 tháng 10, đây cũng chính là thời điểm để người tuổi Sửu tiến xa hơn trong lĩnh vực sự nghiệp. Bản mệnh được dự báo là có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên dù gặp khó khăn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua, dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, thu nhập của con giáp này cũng tăng lên đáng kể. Cuộc sống không còn áp lực như trước nữa.

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 10, vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với tính cách của người tuổi Dậu, kẻ gian khó mà chọc phá được họ. Nhìn chung, người tuổi Dậu luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực. Chính bởi vậy mà cuộc đời của họ gặp nhiều may mắn. Theo tử vi dự báo, trong ngày 1, 2, 3 tháng 10 là lúc thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể. Vận trình của bản mệnh ngày càng hanh thông.

Nhờ có quý nhân chỉ lối đưa đường nên sự nghiệp của Dậu hanh thông. Con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng quan tiến chức. Một số người có thể làm ở lĩnh vực mới đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, số tiền tiết kiệm của Dậu cũng tăng lên chóng mặt. Cùng với đó là tình duyên hạnh phúc nên Dậu có cuộc sống viên mãn.

Trong ngày 1, 2, 3 tháng 10, vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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