Trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền vàng đầy đủ, công danh sự nghiệp phất lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 14:53

3 con giáp may mắn lộc lá đầy nhà, làm ăn phát đạt, tiền bạc xum xuê trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Nếu có chí tiến thủ, bản mệnh sẽ giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Công việc kinh doanh của người tuổi Tuất thời gian tới bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Chính vì thế, trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, bạn có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Tuất khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền vàng đầy đủ, công danh sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cững từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận và nhận được nhiều khoản thu nhập. Tình duyên của người tuổi Ngọ cũng vô cùng nở rộ. Họ sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền vàng đầy đủ, công danh sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian sắp tới, người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân. Lúc bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó từ dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần. Tử vi có nói, trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, bạn sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình.

Đây chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Mão cân bằng lại cảm xúc của bạn thân. Đối với những người làm công ăn lương thì bạn cũng sẽ gặp không ít may mắn. Theo đó, khi tinh thần của bạn bắt đầu sa sút thì liền nhận được sự giúp đỡ của cấp trên.

Trong 12 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền vàng đầy đủ, công danh sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày 20/11, hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

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Dự đoán 3 con giáp may mắn sẽ đón được nhiều cát lành trước ngày 20/11. Điều này sẽ giúp cho bạn mở ra thời gian suôn sẻ, hanh thông.

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