Đặc biệt, 3 nàng giáp này hạ sinh con trai, tương lai sẽ làm quan, sinh được con gái sẽ gặp nhiều tài lộc, phúc khí.

Trong 12 con giáp, có 3 con giáp được số mệnh an bài sẵn, chỉ cần sinh được quý tử, vận mệnh sẽ chuyển đổi, mang may mắn, tài vận đến cho cả nhà.

Trời sinh tuổi Sửu với bản tính cần cù, chịu khó, chăm chỉ trong công việc nên được rất nhiều người xem trọng. Tuy nhiên, bởi thời trẻ không được may mắn nên người tuổi Sửu khó gặp được thành công.

Mặc dù vậy, số mệnh lại đặc biệt ưu ái khi ban cho quý cô tuổi Sửu người chồng như ý, nhờ đó mà cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là sau khi sinh quý tử. Nếu sinh con trai tương lai sẽ thăng quan tiến chức, có khả năng lãnh đạo. Ngược lại, nếu hạ sinh bé gái, cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài danh vọng như ý nguyện.

Tuổi Dậu

Quý cô tuổi Dậu sở hữu trí tuệ, khéo léo và tinh tế hơn người, cộng thêm sự may mắn trời ban, cuộc sống của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi thanh xuân của cô nàng tuổi Dậu trải qua khá nhiều vất vả, khó khăn nhưng với tài năng vốn có, họ đều vượt qua một cách dễ dàng.

Đặc biệt, sau khi thành gia lập thất, nếu quý cô tuổi Dậu hạ sinh bé trai, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió, gia đạo an yên, tiền đồ xán lạn. Nếu hạ sinh con gái là một điềm báo tiền tài đang chuẩn bị gõ cửa.

Tuổi Ngọ

Trời sinh cho cô nàng cầm tinh con Ngựa tính tình hoạt bát, cởi mở và vô cùng hồn nhiên nên luôn nhận được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là người khác giới.

Mặc dù có bản tính táo bạo và phóng khoáng nhưng sau khi kết hôn, quý cô tuổi Ngọ trở nên trưởng thành, chín chắn và rất biết chăm lo cho gia đình.

May mắn hơn khi thượng đế mang đến cho họ một người chồng hoàn hảo, biết yêu vợ thương con. Do đó, cuộc sống hậu hôn nhân của cô nàng tuổi Ngọ sẽ vô cùng tươi sáng, nhất là sau khi sinh con đầu lòng. Nếu sinh con trai, gia đạo bình yên, sự nghiệp vươn lên đỉnh cao. Nếu sinh tiểu công chúa, tài lộc tự đến cửa nhà, tài sản ngày càng nhiều, cứ thể hưởng phúc đến cuối đời.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.