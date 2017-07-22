Trời định sẵn, 3 nàng giáp này sinh con trai thì thăng quan tiến chức, sinh con gái thì hưởng giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/07/2017 13:59

Những quý cô thuộc 3 con giáp dưới đây, sau khi hạ sinh quý tử, cuộc đời sẽ chuyển sang một trang mới đầy khởi sắc, không giàu sang cũng phú quý tột đỉnh.

Trong 12 con giáp, có 3 con giáp được số mệnh an bài sẵn, chỉ cần sinh được quý tử, vận mệnh sẽ chuyển đổi, mang may mắn, tài vận đến cho cả nhà.

Đặc biệt, 3 nàng giáp này hạ sinh con trai, tương lai sẽ làm quan, sinh được con gái sẽ gặp nhiều tài lộc, phúc khí.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu với bản tính cần cù, chịu khó, chăm chỉ trong công việc nên được rất nhiều người xem trọng. Tuy nhiên, bởi thời trẻ không được may mắn nên người tuổi Sửu khó gặp được thành công.

Mặc dù vậy, số mệnh lại đặc biệt ưu ái khi ban cho quý cô tuổi Sửu người chồng như ý, nhờ đó mà cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là sau khi sinh quý tử. Nếu sinh con trai tương lai sẽ thăng quan tiến chức, có khả năng lãnh đạo. Ngược lại, nếu hạ sinh bé gái, cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài danh vọng như ý nguyện. 

Trời định sẵn, 3 nàng giáp này sinh con trai thì thăng quan tiến chức, sinh con gái thì hưởng giàu sang, phú quý - Ảnh 1
Nữ tuổi Sửu, sau khi thành gia lập thất và sinh quý tử sẽ có cuộc sống đầy khởi sắc, hưởng giàu sang, phú quý đến cuối đời - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Quý cô tuổi Dậu sở hữu trí tuệ, khéo léo và tinh tế hơn người, cộng thêm sự may mắn trời ban, cuộc sống của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi thanh xuân của cô nàng tuổi Dậu trải qua khá nhiều vất vả, khó khăn nhưng với tài năng vốn có, họ đều vượt qua một cách dễ dàng.

Đặc biệt, sau khi thành gia lập thất, nếu quý cô tuổi Dậu hạ sinh bé trai, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió, gia đạo an yên, tiền đồ xán lạn. Nếu hạ sinh con gái là một điềm báo tiền tài đang chuẩn bị gõ cửa. 

Trời định sẵn, 3 nàng giáp này sinh con trai thì thăng quan tiến chức, sinh con gái thì hưởng giàu sang, phú quý - Ảnh 2
Nếu muốn cuộc sống và sự nghiệp đều yên ổn, tấn tới, quý cô tuổi Dậu nên sớm sinh quý tử - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh cho cô nàng cầm tinh con Ngựa tính tình hoạt bát, cởi mở và vô cùng hồn nhiên nên luôn nhận được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là người khác giới.

Mặc dù có bản tính táo bạo và phóng khoáng nhưng sau khi kết hôn, quý cô tuổi Ngọ trở nên trưởng thành, chín chắn và rất biết chăm lo cho gia đình.

May mắn hơn khi thượng đế mang đến cho họ một người chồng hoàn hảo, biết yêu vợ thương con. Do đó, cuộc sống hậu hôn nhân của cô nàng tuổi Ngọ sẽ vô cùng tươi sáng, nhất là sau khi sinh con đầu lòng. Nếu sinh con trai, gia đạo bình yên, sự nghiệp vươn lên đỉnh cao. Nếu sinh tiểu công chúa, tài lộc tự đến cửa nhà, tài sản ngày càng nhiều, cứ thể hưởng phúc đến cuối đời.

Trời định sẵn, 3 nàng giáp này sinh con trai thì thăng quan tiến chức, sinh con gái thì hưởng giàu sang, phú quý - Ảnh 3
Sau khi lập gia đình và sinh quý tử đầu lòng, cô nàng tuổi Ngọ sẽ hưởng phúc nhờ con, hưởng an nhàn, tài lộc đến cuối đời - Ảnh: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp này sau khi lấy chồng mới được hưởng giàu sang, phú quý đến cuối đời

3 con giáp này sau khi lấy chồng mới được hưởng giàu sang, phú quý đến cuối đời

Phụ nữ thuộc 3 con giáp dưới đây có thể trải qua thời thanh xuân vất vả, lận đận, thậm chí là không có gì nổi bật. Thế nhưng, sau khi lập gia đình, cuộc đời của họ sẽ bước sang một trang mới, hưởng giàu sang, an nhàn đến cuối đời.

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