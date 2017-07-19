Sau khi yên bề gia thất, vận mệnh của 3 con giáp dưới đây sẽ bắt đầu khởi sắc, cuộc sống an yên, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trời sinh cho phụ nữ tuổi Hợi vận số may mắn và an nhàn, do đó cuộc sống của họ luôn êm đềm và thuận lợi. Tuy nhiên, với bản tính ngông cuồng và hời hợt, dù gặp nhiều mau mắn nhưng người tuổi Hợi thường gặp phải thất bại và sai lầm khi còn trẻ. Vì vậy, dù tài giỏi và gặp nhiều vận may nhưng những người thuộc con giáp này không dễ đạt được thành công khi còn trẻ.

Kết hôn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa mới đầy tươi đẹp cho các quý cô tuổi Hợi. Vì khi đã lập gia đình, những cô nàng thuộc con giáp này trở nên chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Cộng với vốn kinh nghiệm sống từ trước, cô nàng tuổi Hợi rất dễ gặt hái thành công, cuộc sống sau hôn nhân cũng trở nên tốt đẹp, viên mãn.

Tuổi Sửu

Với bản tính cần cù, chăm chỉ vốn có, phụ nữ tuổi Sửu luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Đặc biệt, những nàng giáp này có lối sống tự lập cao, không thích dựa dẫm vào người khác để thành công.

Tuy chăm chỉ và cố gắng nhưng thời còn trẻ, tuổi Sửu không được thần may mắn chiếu cố, nên họ rất khó gặp thành công. Chỉ khi đã yên bề gia thất, với sự động viên và khích lệ từ chồng, cô nàng tuổi Sửu mới tìm được lối đi đúng, từ đó mà tài lộc dồi dào, thành công lẫy lừng.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thông minh, khéo léo và rất thích chứng tỏ tài năng trước mọi người. Người tuổi này yêu thích những hoạt động khám phá, tìm tòi điều mới lạ, lý thú. Chính bởi tính ham học hỏi, phụ nữ thuộc Tý sau khi kết hôn sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng an nhàn đến cuối đời.