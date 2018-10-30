Trẻ sinh vào những tháng này năm Kỷ Hợi 2019 sẽ có vận mệnh êm như nước, đỏ như son cả đời

Tâm linh - Tử vi 30/10/2018 05:30

Không phải tự dưng cha mẹ đều muốn sinh con vào năm Kỷ Hợi 2019. Nhất là vào những tháng vàng này, con sinh ra sẽ được hưởng cuộc đời an yên đủ đầy, hạnh phúc viên mãn.

Trẻ sinh vào tháng giêng

Bản tính người tuổi Hợi lười biếng, thích hưởng thụ. Nhưng người sinh vào dịp tháng giêng đầu năm lại thông minh, nhanh nhạy và kiên định. Đây là số ít người có hoài bão lớn, khát vọng sự nghiệp mãnh liệt.

Trẻ tuổi Hợi sinh vào tháng này lớn lên sẽ thành tài vang danh, cố gắng không ngừng theo đuổi đam mê. Trẻ có quý tướng, phúc lộc dồi dào, cuộc đời nhiều người kính trọng.

Trẻ sinh vào những tháng này năm Kỷ Hợi 2019 sẽ có vận mệnh êm như nước, đỏ như son cả đời - Ảnh 1
Trẻ tuổi Hợi sinh vào tháng này lớn lên sẽ thành tài vang danh, cố gắng không ngừng theo đuổi đam mê - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh vào tháng 2

Gái tháng 2, trai tháng 8 (âm lịch) là tháng sinh tốt theo người xưa. Và tháng 2 theo thuật tướng số là tốt với trẻ sinh năm Kỷ Hợi. Trẻ sinh vào tháng này là nhân tài xuất chúng, thông minh, khỏe mạnh và có thành công vô cùng rực rỡ. Cuộc sống của trẻ về sau vô cùng tốt đẹp.

Trẻ sinh vào tháng 3

Tháng 3 đầu năm có thời tiết mát mẻ, ôn hòa. Trẻ sinh vào tháng này cũng mang phần tính cách thoải mái, thân thiện, hòa đồng. Trẻ dễ giao tiếp, được nhiều người quý trọng vì đức tính lương thiện tốt bụng. Trẻ giúp nhiều người nên cũng được nhiều người giúp khi khó khăn.

Trẻ sinh vào những tháng này năm Kỷ Hợi 2019 sẽ có vận mệnh êm như nước, đỏ như son cả đời - Ảnh 2
Trẻ giúp nhiều người nên cũng được nhiều người giúp khi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh vào tháng 10

Tháng 10 là thời gian giao mùa. Trẻ sinh tháng này hiền lành, độc lập, luôn cố gắng trong cuộc sống. Trẻ còn được hưởng nhiều vận may, sự nghiệp hay tình duyên đều thuận lợi tốt đẹp. Cuộc đời của trẻ về sau phú quý thịnh vượng, của cải dư dả.

Trẻ sinh vào tháng 11

Người sinh vào tháng 11 thường có cuộc sống viên mãn. Trẻ sinh ra có tính cách thật thà, hiền lành, cuộc sống tình cảm đa dạng phong phú. Trẻ đến đâu cũng được nhiều người quý mến. Trẻ có cuộc sống rất an nhàn, yên bình.

Trẻ sinh vào những tháng này năm Kỷ Hợi 2019 sẽ có vận mệnh êm như nước, đỏ như son cả đời - Ảnh 3
Trẻ đến đâu cũng được nhiều người quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ tuổi nào nên sinh con vào năm 2019?

Xét theo bảng ngũ hành, cha mẹ có tuổi này nên sinh con vào năm 2019 để tốt cho con và cả gia đình: Tân Mùi, Bính Tý, Đinh Hợi, Ất Hợi, Giáp Tuất, Ất Sửu và Mậu Thìn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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