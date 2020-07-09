Top giờ sinh hội tụ tinh hoa đất trời, bé gái sinh vào giờ này là nữ nhân vừa khí chất vừa lắm tiền

Theo quan niệm tử vi, giờ sinh quyết định vận mệnh của con người. Bé gái sinh vào những giờ hội tụ tinh hoa đất trời này thì tương lai sẽ trở thành nữ nhân bên ngoài khí chất, bên trong lắm tiền, phúc lộc song hành cả đời.

Theo lời người xưa, giờ sinh quyết định vận mệnh của con người. Có những giờ sinh hội tụ tinh hoa đất trời, người sinh giờ này phúc lớn mệnh lớn. Giờ Mão (5 giờ - 7 giờ) Theo tử vi giờ sinh, đứa trẻ sinh vào khung giờ này có vận trình hanh thông, gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Đặc biệt, bé gái sinh vào giờ này là người dám nghĩ, dám làm, luôn theo đuổi những thứ mới mẻ, là kiểu người có tài lãnh đạo và có cá tính riêng.

Mẹ sinh bé gái vào giờ Mão thì cả đời phúc lớn, mệnh lớn - Ảnh minh họa: Internet Lớn lên, bé sẽ trở thành kiểu phụ nữ khá nghiêm khắc với bản thân, luôn muốn chinh phục nhiều thành tựu để chứng minh năng lực của bản thân. Kiểu phụ nữ này không thích an phận, luôn nỗ lực tiến về phía trước. Mẹ sinh bé gái vào giờ Mão thì cả đời phúc lớn, mệnh lớn. Bé luôn chiếm được lòng tin và tình cảm từ người khác. Không chỉ vậy, bé còn ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, cùng vận may trời cho mà càng dễ thành công hơn người khác.

Giờ Mùi (13 giờ - 15 giờ) Đây là giờ sinh phú quý. Bé gái sinh vào giờ Mùi có tính tình nhẹ nhàng, dịu dàng, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, bé luôn sống hòa thuận, vui vẻ và trọng tình trọng nghĩa. Lớn lên, bé sẽ trở thành mẫu phụ nữ đem đến cảm giác thoải mái cho người bên cạnh. Bé gái sinh vào giờ Mùi thường trở thành kiểu phụ nữ thích chăm lo cho gia đình, hậu vận viên mãn, hưởng cuộc sống phú quý tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Bé có thể được sinh ra trong điều kiện gia đình tốt, hoặc từ khi có bé cha mẹ cũng gặp nhiều điều tốt lành hơn. Vì thế, tương lai bé cũng sẽ có sự nghiệp thành công dễ dàng, đời sống tình cảm hài hòa. Bé gái sinh vào giờ Mùi thường trở thành kiểu phụ nữ thích chăm lo cho gia đình, hậu vận viên mãn, hưởng cuộc sống phú quý tài lộc đầy ắp. Giờ Dậu (17 giờ - 19 giờ) Bé gái sinh vào giờ Dậu từ khi chào đời đã mang trong người phúc khí dồi dào. Bé được mọi người xung quanh yêu thương, là nàng công chúa được bảo vệ, quý mến. Không chỉ thế, sau khi lớn lên bé sẽ trở thành kiểu phụ nữ giỏi kiếm tiền, dù phải trải qua ít nhiều khó khăn nhưng vẫn sống cuộc đời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và cha mẹ có thể yên tâm, bé gái sinh vào giờ Dậu dù gặp tình huống nào vẫn giữ trọn vẻ thanh lịch, đoan trang nổi bật của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet Và cha mẹ có thể yên tâm, bé gái sinh vào giờ Dậu dù gặp tình huống nào vẫn giữ trọn vẻ thanh lịch, đoan trang nổi bật của riêng mình. Dù giờ sinh quyết định vận mệnh, nhưng cũng phải từ sự cố gắng, nỗ lực của từng người. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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