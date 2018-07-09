Top con giáp có tài vận bùng nổ, may mắn trăm bề, làm đâu thắng đó trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 09/07/2018 17:28

Trong 3 năm tới những con giáp sau sẽ liên tiếp gặp vận may, không chỉ thịnh vượng mà tài vận cứ đỏ như son, tiền ập vào nhà tới tấp.

Nhờ được thần tài chiếu cố nên những con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, thành công, tài vận ngày càng dồi dào trong 3 năm tới khiến ai cũng thèm thuồng.

Top con giáp có tài vận bùng nổ, may mắn trăm bề, làm đâu thắng đó trong 3 năm tới - Ảnh 1
Dần dù tay trắng cũng làm nên cơ đồ, có công danh sự nghiệp viên mãn khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều có sự mạnh mẽ, dứt khoát và sự lì lợm trước những khó khăn của cuộc đời. Dẫu phải trầy trật trăm bề, phải thất bại không ít lần nhưng Dần không hề nản chí mà luôn kiên cường đứng lên làm lại từ đầu. Nhờ sự kiên định ấy nên Dần dù tay trắng cũng làm nên cơ đồ, có công danh sự nghiệp viên mãn khi còn khá trẻ.

Trong 3 năm tới, nhờ được thần tài cưng chiều Dần sẽ làm đâu thắng đó, công thành danh toại. Dần nếu đang làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng đáng kể. Nếu đang kinh doanh, bạn sẽ có vận may bất ngờ, những kế hoạch đang gặp chướng ngại đều được giải quyết êm đẹp.

Top con giáp có tài vận bùng nổ, may mắn trăm bề, làm đâu thắng đó trong 3 năm tới - Ảnh 2
Một khi Tý đã quyết tâm làm điều gì chắc chắn họ sẽ có được, dẫu cho khó khăn, cực khổ đến mấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý có mệnh phú quý, sang giàu. Dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có thừa sự khôn ngoan, sáng tạo và quyết tâm làm giàu để tự mình đổi đời. Một khi Tý đã quyết tâm làm điều gì chắc chắn họ sẽ có được, dẫu cho khó khăn, cực khổ đến mấy. Chưa kể, Tý còn có sự thấu đáo, tinh tế để chọn cho mình hướng đi đúng đắn.

Tý sau 35 tuổi dư sức sở hữu nhà cao cửa rộng, siêu xe bạc tỷ và cả của tiền chất đầy nhà. Giàu có, sung sướng là thế nhưng Tý không bao giờ khinh người, càng không bao giờ lên mặt với ai mà luôn ôn hòa, thân thiện nên được rất nhiều quý nhân thương yêu, giúp đỡ tận tình mỗi khi cần sự hỗ trợ.

Top con giáp có tài vận bùng nổ, may mắn trăm bề, làm đâu thắng đó trong 3 năm tới - Ảnh 3
Dù vẻ ngoài bất cần nhưng một khi nhận lấy bất cứ một nhiệm vụ nào Ngọ rất trách nhiệm, luôn dốc toàn bộ công sức để đạt hiệu quả cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp phóng khoáng, thích bay nhảy và không thích bị ràng buộc. Chính vì thế con giáp này rất thích hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, tư duy ngôn ngữ. Dù vẻ ngoài bất cần nhưng một khi nhận lấy bất cứ một nhiệm vụ nào Ngọ rất trách nhiệm, luôn dốc toàn bộ công sức vào để đạt hiệu quả cao nhất. Đây chính là lí do con giáp này được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Nhờ thần may mắn chiếu mệnh, những năm tới sự nghiệp của Ngọ sẽ phát triển vượt bậc, giúp họ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, tiền xài thả ga cũng không sợ hết. Sau tuổi 35 Ngọ chắc chắc sẽ có trong tay khối tài sản khổng lồ, nửa đời còn lại của con giáp này sẽ ngập trong nhung lụa, an nhàn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Số trời đã định: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng già càng giàu

Số trời đã định: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng già càng giàu

Số phận đã an bài những con giáp sau dù hiện tại có nghèo khổ đến mấy thì hậu vận sẽ cực sang giàu, có của ăn của để, tiêu pha thoải mái cũng không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có 3 con giáp giàu có con giáp giàu có 3 năm tới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng