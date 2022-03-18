Top 3 con giáp PHÁT TÀI trong 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3), sự nghiệp tiến triển thuận lợi, công thành danh toại, tiền tài dư dả

So với những con giáp khác, 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3) là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Dần. Sự nghiệp của họ sẽ dần đạt được những cột mốc như họ mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, tuổi Dần sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Đặc biệt, tử vi 12 con giáp có nói, trong 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3) này, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Dần cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ, nhưng Thìn không bao giờ lùi bước, đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác. Thay vào đó, tuổi Thìn luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3), tuổi Thìn đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới. Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống, mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3), tuổi Thìn đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết đến là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và mưu lược. Họ sở hữu con mắt biết nhìn xa trông rộng, giỏi đoán định tình hình. Người tuổi Hợi tính tình tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên.

Trong 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3), tài lộc của tuổi Hợi mới vượng lên. Họ nhận được nhiều công việc, dự án đầu tư hơn, sự nghiệp cũng hanh thông, thuận lợi hơn. Người tuổi Hợi hãy trân trọng những cơ hội đến với mình và nỗ lực hết mình vì công việc, cuối cùng họ sẽ được hưởng nhiều trái ngọt.

Trong 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3), tài lộc của tuổi Hợi mới vượng lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.