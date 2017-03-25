Top 3 con giáp 'một lòng một dạ' chung thủy, phụ nữ nên lấy làm chồng

Tâm linh - Tử vi 25/03/2017 14:15

Dưới đây là 3 con giáp cực kỳ lí tưởng, họ là mẫu đàn ông rất chung thủy và cực kỳ yêu thương vợ...

Nếu chồng tương lai của các chị em là một trong 3 con giáp này thì hãy vui mừng nhé, họ là mẫu đàn ông cực kỳ tốt bụng và chân thành trong tình yêu!

Top 3 con giáp 'một lòng một dạ' chung thủy, phụ nữ nên lấy làm chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa - Internet

1. Đàn ông tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi là những người rất tốt bụng, họ hiểu về đạo lý chính vì vậy không làm những chuyện trái với đạo đức lương tâm như ngoại tình, bất hiếu hay ruồng bỏ vợ con. Họ đối xử với mọi người rất lịch sự và có chừng mực, trong tình yêu đàn ông tuổi Mùi rất yêu thương và quan tâm tỉ mỉ cho người yêu.

Các chàng tuổi Mùi có lập trường và bản lĩnh rất mạnh mẽ có thể là chỗ dựa vững chắc cho “nửa kia” của mình. Khi lấy nhau về, họ biết lo nghĩ cho gia đình hết sức vun đắp bảo vệ hạnh phúc của vợ chồng

2. Đàn ông tuổi Tý

Top 3 con giáp 'một lòng một dạ' chung thủy, phụ nữ nên lấy làm chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Internet

Đàn ông tuổi Tý một khi đã tìm được người mà mình thật lòng yêu thương thực sự thì họ nhất định sẽ một lòng một dạ chung thủy với người ấy. Trong chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình họ là người hết sức nghiêm túc, rõ ràng với tất cả các mối quan hệ.

Người tuổi Tý rất hiểu và yêu chiều vợ, là người bao dung có thể tha thứ lỗi lầm cho người khác nếu họ thực sự chân thành với mình. Họ không bao giờ vì bạn bè hay bất cứ chuyện gì mà bỏ bê vợ con, gia đình của mình.

Các chàng tuổi Tý là trụ cột gia đình vô cùng tuyệt vời.

3. Đàn ông tuổi Sửu

Họ là mẫu đàn ông kiên định, bản lĩnh trong tình yêu khi ở bên cạnh họ bạn sẽ có cảm giác rất an toàn vì được che chở, bảo vệ. Suy nghĩ của họ rất trưởng thành, phần lớn đàn ông tuổi Sửu sẽ luôn chung thủy với vợ của mình, tuyệt đối không làm gì có lỗi với vợ con.

Ngoài ra, đàn ông tuổi Sửu rất điềm đạm và biết nhượng bộ, họ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà nổi nóng, tranh cãi với người yêu/vợ của mình. Họ là người khá cởi mở và hài hước nếu là người yêu/vợ của họ bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo

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