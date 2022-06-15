Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (20/6 - 26/6): Mùi như “cá gặp nước” - Dần vận đào hoa nở rộ - Sửu nhận lộc trời cho

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 12:30

Tuần mới của 3 con giáp này như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Tuổi Dần

con giáp may mắn tuần mới (20/6 - 26/6), công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong tháng này nên thu nhập cũng từ đó tăng theo. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng nếu chẳng may công việc phát triển không như ý.

 

Sắp tới vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rõ như cầu vồng, thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận cửa nhà.

 

Nếu bạn thực sự có thể nắm bắt được vận may này và chịu khó chăm chỉ cày tiền, cuộc sống của bạn sẽ khá ổn hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó Dần còn được quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió.

 

Tuổi Sửu

Trong khi đó, tuần mới lại mang đến cho tuổi Sửu cơ hội khám phá những tiềm năng mới. Có thể họ sẽ đến 1 vùng đất mới hoặc gặp các đối tác nước ngoài. Dù sao đây cũng là cơ hội mang bạn đến với 1 thế giới mới và cũng là lúc bạn có thể xem xét việc thay đổi nghề nghiệp.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (20/6 - 26/6): Mùi như “cá gặp nước” - Dần vận đào hoa nở rộ - Sửu nhận lộc trời cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, vận đào hoa sáng rõ, tuổi Sửu có thể sẽ được nghe lời thổ lộ từ 1 người bạn về tình cảm họ dành cho bạn. Chính bạn sẽ là người quyết định mối quan hệ này sẽ đi tới đâu.

Tuổi Mùi

Năm 2022, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt là tuần mới (20/6 - 26/6) cơ hội thăng tiến và tiền bạc sẽ liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Bạn sẽ có thu nhập tăng cao với quý nhân phù trợ. Thành công nằm trong tầm tay nếu bạn có kế hoạch bắt đầu một điều gì đó mới hoặc đầu tư vào các dự án kinh doanh.

Người tuổi Mùi hòa đồng có thể dễ dàng gặp gỡ đối tác cùng chí hướng thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Hãy tương tác nhiều hơn nếu chưa chắc chắn về đối tác tiềm năng.

 * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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