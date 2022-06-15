Đúng 0h 23 ngày tới, vén mây mù đón tiền bạc phủ phê, 3 con giáp mệnh danh là "cỗ máy in tiền", quét sạch lộc lá của thiên hạ

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Được nhiều cát tinh chiếu rọi, bản mệnh này sẽ có vô số các cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu, càng mở mang thì càng dễ gặt hái nhiều, cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Đặc biệt, 23 ngày tới tuổi Ngọ cũng gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan. Do đó, tuổi Ngọ phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình.

Có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất 23 ngày tới. Bản mệnh ăn nói khéo léo, có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, thậm chí có người còn gặp được quý nhân.

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Công việc của những bạn làm sale, buôn bán, truyền thông hay có lộc ập đến bất ngờ. Thái độ nói lên trình độ, bản mệnh càng ăn nói chuyên nghiệp, vui tính thì càng được nhiều người ủng hộ, đối tác đánh giá cao tác phong làm việc.

Để kiếm được khoản tiền dư dả thì con giáp này có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh thì cũng đều nhận được một khoản đền đáp công sức lao động xứng đáng.

Tuổi Tuất

Thân là một trong 3 con giáp may mắn vào thời điểm 23 ngày tới này. Theo tử vi, cho biết tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ nên khá vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt.

Nhờ đó mà tuổi Tuất thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là tuổi Tuất có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể. Chính vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.