TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, Thần Tài 'yêu chiều', bước qua đêm nay (23/6) muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, ước nhà lầu xe hơi cũng có nốt!

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 05:28

Tử vi học có nói, bắt đầu từ ngày 23/6 trở đi, 3 con giáp này "uống cạn lộc Trời" nên làm gì cũng may mắn, tài vận cứ thế ào ào đến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đầu năm 2022 chịu nhiều vất vả nhưng đến thời gian giữa năm, công sức của con giáp này sẽ được bù đắp xứng đáng.

TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, Thần Tài 'yêu chiều', bước qua đêm nay (23/6) muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, ước nhà lầu xe hơi cũng có nốt! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết, khi đất trời chuyển qua ngày 23/6 cũng là lúc những người tuổi Sửu được trời Phật phù hộ, sự nghiệp của người tuổi Sửu thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Sửu chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Vận thế của người tuổi Sửu trong nửa cuối năm 2022 tương đối thuận lợi. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm do được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này có được vô số thời cơ có lợi.

Thời gian đầu năm, tình hình tài chính của người tuổi Sửu tiến triển chậm chạp nhưng đến cuối năm đã có thể tích lũy một số tiền khổng lồ trong tài khoản.

Tuổi Mùi

Bước qua ngày 23/6, tài vận của người tuổi Mùi tốt hơn quãng thời gian trước rất nhiều. Vượt qua nhiều khó khăn, con giáp này có chỗ đứng vững trong công việc. Bằng những nỗ lực của bản thân, họ dần trở thành thành viên chủ chốt trong cơ quan, bộ máy.

TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, Thần Tài 'yêu chiều', bước qua đêm nay (23/6) muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, ước nhà lầu xe hơi cũng có nốt! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm kinh doanh bắt đầu từ thời điểm này sẽ gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được những công việc làm thêm hoặc các cơ hội đầu tư kinh doanh hái ra tài lộc. Nỗ lực hết mình, con giáp này kiếm tiền về đầy túi, có cuộc sống sung túc hơn hẳn.

Những người tuổi Mùi hôm nay được Tam Hợp phù trợ nên sẽ gặp nhiều may mắn. Chỉ cần dám thử sức ở những lĩnh vực mới thì dù vấp váp cuối cùng bạn cũng sẽ tìm ra phương hướng phù hợp. Rất nhiều khả năng tuổi Mùi sẽ nhận được phần thưởng từ cấp trên.

Từ giờ trở về cuối năm, con giáp tuổi Mùi rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Tuổi Dậu

TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, Thần Tài 'yêu chiều', bước qua đêm nay (23/6) muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, ước nhà lầu xe hơi cũng có nốt! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian gần đây, con giáp này bị sao xấu chiếu mệnh nên mưu sự không thành. Dù có cố gắng nhưng họ không đạt được thành công. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy vậy mà nản lòng.

Thất bại sẽ cho con giáp này kinh nghiệm để trưởng thành và vững vàng hơn. Từ ngày 23/6, vận thế của người tuổi Dậu vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được qúy nhân giúp đỡ nên tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền của họ tăng lên.

Người làm công ăn lương được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, kiếm thêm thu nhập. Người cầm tinh con Gà cần mạnh dạn nắm bắt thêm cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.

Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026