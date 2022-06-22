TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, Thần Tài 'yêu chiều', bước qua đêm nay (23/6) muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, ước nhà lầu xe hơi cũng có nốt!

Người tuổi Sửu đầu năm 2022 chịu nhiều vất vả nhưng đến thời gian giữa năm, công sức của con giáp này sẽ được bù đắp xứng đáng.

Vận thế của người tuổi Sửu trong nửa cuối năm 2022 tương đối thuận lợi. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm do được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này có được vô số thời cơ có lợi.

Tử vi cho biết, khi đất trời chuyển qua ngày 23/6 cũng là lúc những người tuổi Sửu được trời Phật phù hộ, sự nghiệp của người tuổi Sửu thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Sửu chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Thời gian đầu năm, tình hình tài chính của người tuổi Sửu tiến triển chậm chạp nhưng đến cuối năm đã có thể tích lũy một số tiền khổng lồ trong tài khoản.

Tuổi Mùi

Bước qua ngày 23/6, tài vận của người tuổi Mùi tốt hơn quãng thời gian trước rất nhiều. Vượt qua nhiều khó khăn, con giáp này có chỗ đứng vững trong công việc. Bằng những nỗ lực của bản thân, họ dần trở thành thành viên chủ chốt trong cơ quan, bộ máy.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh bắt đầu từ thời điểm này sẽ gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được những công việc làm thêm hoặc các cơ hội đầu tư kinh doanh hái ra tài lộc. Nỗ lực hết mình, con giáp này kiếm tiền về đầy túi, có cuộc sống sung túc hơn hẳn.

Những người tuổi Mùi hôm nay được Tam Hợp phù trợ nên sẽ gặp nhiều may mắn. Chỉ cần dám thử sức ở những lĩnh vực mới thì dù vấp váp cuối cùng bạn cũng sẽ tìm ra phương hướng phù hợp. Rất nhiều khả năng tuổi Mùi sẽ nhận được phần thưởng từ cấp trên.

Từ giờ trở về cuối năm, con giáp tuổi Mùi rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp này bị sao xấu chiếu mệnh nên mưu sự không thành. Dù có cố gắng nhưng họ không đạt được thành công. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy vậy mà nản lòng.

Thất bại sẽ cho con giáp này kinh nghiệm để trưởng thành và vững vàng hơn. Từ ngày 23/6, vận thế của người tuổi Dậu vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được qúy nhân giúp đỡ nên tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền của họ tăng lên.

Người làm công ăn lương được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, kiếm thêm thu nhập. Người cầm tinh con Gà cần mạnh dạn nắm bắt thêm cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.

Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm