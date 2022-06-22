TOP 3 con giáp đón hết lộc trời ban đúng 7 giờ sáng mai (23/6/2022), tiền trong túi không ngừng sinh sôi, tài khoản kêu ting ting liên tục, 'vét' sạch của cải thiên hạ

Đứng đầu trong top 3 con giáp may mắn kể từ 7 giờ sáng ngày mai (23/6) đó chính là tuổi Thìn. Bước vào thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản kể từ thời điểm này trở đi thì tiền trong túi của người tuổi Thìn sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Thìn và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 7 giờ sáng ngày 23/6, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Tử vi cho biết kể từ thời điểm này trở đi, người tuổi Dậu chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhìn chung, tuổi Dậu nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, những người tuổi Dậu càng suy tính kỹ càng bao nhiêu thì lợi nhuận đổ về càng nhiều bấy nhiêu, đây chính là khoảng thời gian tuổi Dậu có thể thực hiện những ước mơ mình ấp ủ bấy lâu nay.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài điềm đạm, kín tiếng nhưng thực chất họ rất lý trí, có tính toán, cân nhắc rõ ràng. Người tuổi này tâm huyết và nhiệt tình trong công việc.

Từ 7 giờ sáng ngày 23/6, con giáp tuổi Sửu gặp may mắn về tài lộc. Trong công việc, họ có thể vận dụng trí thông minh, liên tục phát huy tài năng để đạt thành tích tốt. Con giáp tuổi này trước kia còn nợ nần, gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ.

Người làm công ăn lương được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, kiếm thêm thu nhập. Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm