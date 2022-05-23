Top 3 con giáp cần chú ý, từ ngày 24/5 đến 30/5, chớ dại đi đâu bởi Thần Tài 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, Quý nhân mang đến cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 23/05/2022 15:32

Vận may cập bến giúp những con giáp này đổi đời trong thời gian từ 24/5 đến 30/5, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài trong thời gian từ ngày 24/5 - 30/5. Bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa giúp tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ dự định, kế hoạch thì đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi, thu tài lộc về nhà.

Top 3 con giáp cần chú ý, từ ngày 24/5 đến 30/5, chớ dại đi đâu bởi Thần Tài 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, Quý nhân mang đến cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh 1
Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài trong thời gian từ ngày 24/5 - 30/5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, từ ngày 24/5 - 30/5, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản,… khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc lộc bề trên nên dù là người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. 

Top 3 con giáp cần chú ý, từ ngày 24/5 đến 30/5, chớ dại đi đâu bởi Thần Tài 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, Quý nhân mang đến cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, từ ngày 24/5 - 30/5, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản chất thông minh hơn người. Họ nhanh nhẹn có óc sáng tạo và luôn nỗ lực hơn người. Họ cũng rất được mọi người yêu mến, tin tưởng, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể. 

Bước sang ngày 24/5 đến 30/5, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất. Họ sẽ có sự chuyển biến mới, thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Top 3 con giáp cần chú ý, từ ngày 24/5 đến 30/5, chớ dại đi đâu bởi Thần Tài 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, Quý nhân mang đến cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh 3
Bước sang ngày 24/5 đến 30/5, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 ngày đầu tuần (23/5 - 25/5): Thần Tài thương tình, Quý nhân cứu trợ, 3 con giáp làm ăn gặp thời cơ vàng, trúng quả cực đậm, làm gì cũng may mắn hơn người

3 ngày đầu tuần (23/5 - 25/5): Thần Tài thương tình, Quý nhân cứu trợ, 3 con giáp làm ăn gặp thời cơ vàng, trúng quả cực đậm, làm gì cũng may mắn hơn người

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài ghé thăm khi sang 3 ngày đầu tuần, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp may mắn tử vi ngày 24/5 tử vi hàng ngày tử vi tháng 5

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới